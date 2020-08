Thí sinh rời phòng thi sớm ở Nghệ An: Đề không khó, có tính phân loại cao

Chiều nay, hơn 31.000 thí sinh Nghệ An đã hoàn thành bài thi môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, đa số các thí sinh nhận định đề năm nay không quá khó, tính phân loại cao.

Là thí sinh ra sớm nhất điểm thi tại Trường THPT Phan Đăng Lưu (huyện Yên Thành, Nghệ An), em Nguyễn Duy Vinh (học sinh lớp 12A1, trường THPT Phan Đăng Lưu) cho rằng, đề năm nay không quá khó, tính phân loại rất cao.

"Từ câu 1 đến câu 30 nằm trong tầm kiểm soát của em, và từ câu 35 đến câu 50 tính khó đã tăng dần lên, nhất là 5 câu cuối rất khó để phân loại học sinh giỏi thật sự. Em tự tin mình làm được 90% bài thi”, em Vinh chia sẻ.

Còn em Nguyễn Văn Kiều (học sinh lớp 12, trường THPT Yên Thành 3) nhận xét: “Năm nay em không đăng kí thi vào đại học nhưng thấy đề thi thì bám sát chương trình học lớp 11 và 12, ngoài ra còn có kiến thức nâng cao. Với đề thi này để kiếm được điểm 6, điểm 7 là không khó”.

Theo ghi nhận, tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại điểm thi trường Phan Đăng Lưu, mặc dù 14h mới vào phòng thi môn Toán, nhưng nhiều phụ huynh đã đưa các con em của mình đến điểm thi rất sớm trong thời tiết nắng nóng khá gay gắt từ 37-39ºC. Trước khi vào điểm thi, các em được phát khẩu trang, đo thân nhiệt để đảm bảo an toàn, phòng dịch Covid-19.

Để “tiếp sức” cho các em sau khi hoàn thành các bài thi căng thẳng, Huyện đoàn Yên Thành đã phối hợp với các đơn vị đoàn cơ sở tổ chức kêu gọi các tổ chức ủng hộ để phát sữa, nước uống miễn phí cho các em.

Theo tổng hợp của Sở GD&ĐT Nghệ An, ở môn thi Toán có 31.034 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh dự thi 31.001, số thí sinh vắng thi 33.

Tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) có 1 thí sinh bị ngất khi đã đến điểm thi (lúc 13h45’) và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Công tác an ninh, an toàn giao thông; công tác phòng chống dịch tiếp tục được thực nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

Sau đây một số hình ảnh tại Kỳ thi tốt nghiệp 2020 ở Nghệ An dưới thời tiết nắng nóng chiều 9/8/2020.

Tại điểm thi trường THPT Phan Đăng Lưu (Nghệ An), thí sinh được kiểm tra nhiệt độ.

Công tác chuẩn bị chu đáo khiến thí sinh yên tâm trước khi vào phòng thi

Phát khẩu trang miễn phí

Phụ huynh đưa con đến điểm thi Thí sinh rời phòng thi sớm nhất ở Nghệ An: Đề không khó, có tính phân loại cao Một số thí sinh đi sau vội vã chạy vào điểm thi. Tại điểm thi trường THPT Nam Yên Thành (Nghệ An), một số phụ huynh ngồi ngay trên cây hóng mát, chờ con hoàn thành bài thi trong nắng nóng.

Đa số các thí sinh phấn khởi hoàn thành bài thi môn Toán.

Việt Hòa