Thí sinh Olympia ngồi hẳn xuống sàn vẫn không giải được câu hỏi Toán

Sau cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tháng ba, quý III phát sóng chiều 7/6, câu hỏi Toán trị giá 30 điểm ở phần thi Về đích của thí sinh Lê Văn Sơn (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) trở thành tâm điểm chú ý trên fanpage chương trình.

Nội dung câu hỏi như sau: "An đã tập xà 119 cái trong 7 ngày. Mỗi ngày tăng 4 cái so với hôm trước. Hỏi An đã tập xà bao nhiêu cái trong ngày đầu tiên?".

Vừa nghe MC đọc câu hỏi, Văn Sơn lập tức ngồi ra sàn để ghi nháp, bấm máy tính. Hết 20 giây suy nghĩ, nam sinh đưa ra câu trả lời là "10" và không giành được điểm.

Sau đó, thí sinh Chu Đình Bảo (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) nhấn chuông giành quyền trả lời, đưa ra con số là “3”. Đây cũng không phải đáp án đúng.

Câu hỏi hiện gây chú ý trên fanpage Olympia. Ảnh cắt từ clip.

MC Ngọc Huy giải thích đáp án: “Ta có số cái xà An tập mỗi ngày trong 7 ngày lập thành một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai là 4, tổng là 119. Do đó, áp dụng công thức, ta có số hạng đầu tiên của dãy = (119 x 2 / 7 - 6 x 4) / 2. Số cái xà An tập trong ngày đầu tiên là đáp án của phép tính đó là 5".

Trên fanpage, một số khán giả nhận định câu hỏi chương trình đưa ra không khó và bày tỏ sự thất vọng khi cả 4 thí sinh đều không trả lời được.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cho rằng không khí căng thẳng ở trường quay cộng với áp lực điểm số nên các thí sinh không thể trả lời đúng trong 20 giây là điều dễ hiểu.

Một số cho rằng cách giải của chương trình phức tạp và chia sẻ cách giải khác dễ hiểu hơn.

Theo Ichi Yo, gọi đáp án cần tìm là x, ta cần giải phương trình: 7x + (4+8+12+16+20+24) = 119, suy ra x = 5. Còn Bui Hai Phuc Nguyen cho rằng ngày thứ tư An tập xà là: 119 / 7 = 17, suy ra ngày đầu tiên An tập được: 17 - 12 = 5.

Khán giả tranh cãi về câu hỏi Toán ở cuộc thi tháng. Ảnh chụp màn hình.

Đây không phải lần đầu tiên các câu hỏi trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia khiến khán giả tranh cãi.

Trong cuộc thi quý III phát sóng ngày 9/6 năm ngoái, ở phần thi Về đích của thí sinh Tô Đức Quang (THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình) có câu hỏi: "Biết ngày 1/1/2019 là thứ ba, hỏi ngày 1/1/2079 là thứ mấy?". (Đáp án là "chủ nhật").

Bên cạnh những ý kiến cho rằng câu hỏi này quá khó và 15 giây là không đủ để suy nghĩ tìm ra câu trả lời, số khác hài hước tự nhận không giỏi toán nên "hiến kế" đi xem lịch để biết đáp án.

Hay câu hỏi: "Mỗi năm A sinh nhật một lần. Năm nay A 17 tuổi thì có bao nhiêu ngày sinh?" (ở phần thi Về đích trong chương trình phát sóng ngày 18/11/2018), cũng khiến 4 "nhà leo núi" cùng khán giả "hoang mang". Thực tế, đáp án câu hỏi dễ gây hiểu nhầm này là: "A chỉ có 1 ngày sinh".

Các câu hỏi Olympia, đặc biệt trong cuộc thi tháng, quý hay chung kết năm, thường được các thí sinh nhận xét có độ khó khá cao. Bởi vậy, việc nhiều câu hỏi tính toán ở các cuộc thi này gây tranh cãi là điều dễ hiểu và thường xuyên xảy ra.

