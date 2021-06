Thí sinh F1, F2 nếu muốn dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 phải có đơn đề nghị

Trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các địa phương đều đã và đang có sự chuẩn bị tích cực và có phương án khả thi để tổ chức kỳ thi trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã thành lập 188 điểm thi, ngoài ra còn có các điểm thi dự phòng. Tùy theo diễn biến thực tế của dịch Covid-19, số lượng, địa điểm thi có thể được điều chỉnh từ nay tới trước ngày thi để bảo đảm an toàn.

Hầu hết các điểm thi đều vừa được sử dụng làm điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch.

Còn tại Hòa Bình, Sở GD&ĐT tỉnh này đã đề nghị Sở Y tế ưu tiên tiêm vắc-xin cho cán bộ giáo viên các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia kỳ thi.

Bà Bùi Thị Kim Tuyến - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, tất cả điểm thi tại Hòa Bình đều bố trí phòng thi dự phòng. Theo đó, điểm thi có dưới 10 phòng thi bố trí 1 phòng dự phòng, trên 10 phòng thi bố trí 2 phòng dự phòng.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trong điều kiện dịch bệnh phức tạp

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng Vũ Văn Trà cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Hải Phòng có 23.465 thí sinh dự thi, trong đó 551 thí sinh tự do (32 thí sinh chưa tốt nghiệp, 519 thí sinh đã tốt nghiệp), 2.142 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Hải Phòng bố trí 46 điểm thi chính thức với 998 phòng thi, 14 điểm thi dự phòng (280 phòng).

Dự kiến, ngày 2/7 Hải Phòng tập huấn nghiệp vụ coi thi, chấm thi, nghiệp vụ thanh tra thi. Theo đánh giá, hiện công tác in sao đề thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

“Năm nay, hội đồng thi Hải Phòng bố trí 5 đoàn vận chuyển đề thi, thành phần mỗi đoàn gồm có công an, thanh tra và các thành viên. Thời gian xuất phát giữa các đoàn được bố trí cách nhau 1 giờ để đảm bảo công tác an ninh, an toàn, tránh nhầm lẫn, lộn xộn trong quá trình giao nhận đề thi giữa Ban in sao đề thi và Ban vận chuyển đề thi”, ông Trà cho hay.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Quảng Ninh thì dù Bộ GD&ĐT quyết định có hai đợt thi nhưng thực tế diễn ra cho thấy rất có thể sẽ có những tình huống phát sinh không tính trước được, nhất là khi 2 ngày gần đây xuất hiện nhiều ca dương tính ở địa phương này.

Có thể trước ngày thi, trong thời gian thi phát sinh các thí sinh trong diện F. Vì thế, đại diện Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho rằng để không bị động, bắt buộc phải tính toán tất cả các phương án. Trong đó có cả phương án tổ chức kỳ thi cho cả thí sinh bình thường và thí sinh F0, F1, F2.

Các phòng thi được khử khuẩn

Về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng những thí sinh F1, F2 nếu muốn dự thi đợt 1 phải có đơn đề nghị và phải được Ban chỉ đạo thi của địa phương đồng ý với điều kiện có biện pháp đảm bảo an toàn cho thí sinh.

“Bộ GD&ĐT không khuyến khích thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dự thi đợt 1 để đảm bảo cho thí sinh diện bình thường yên tâm dự thi, đặt ưu tiên sự an toàn cao nhất cho thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi sắp tới. Nếu không thi đợt 1 các em vẫn có thể dự thi đợt tiếp theo, yên tâm là quyền lợi của các em cũng giống như những thí sinh thi đợt 1”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, về cơ bản đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã tiến hành sàng lọc đối tượng thí sinh thành các nhóm F0, F1, F2 để có các giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương. Các Hội đồng thi đều đã chuẩn bị các điểm thi dự phòng, các phòng thi dự phòng tại điểm thi để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường nếu có.

Đặc biệt, các địa phương đã triển khai các giải pháp đồng bộ để bảo đảm phòng chống dịch như: tiến hành phun khử khuẩn điểm thi, trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay… ở các điểm thi và phòng thi. Tại mỗi điểm thi đều có bộ phận trực y tế. Các địa phương cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn để hạn chế việc tụ tập đông người ở các khu vực tổ chức thi.

Với các thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không thể dự thi đợt 1 thì sẽ được dự thi đợt 2. Thời gian tổ chức thi đợt 2 sẽ được Bộ GD&ĐT thống nhất trên cơ sở đề xuất của các địa phương và tình hình thực tiễn về diễn biến dịch bệnh; trong đó, bảo đảm công bằng, quyền lợi cho các thí sinh giữa các đợt thi, nhất là quyền lợi trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Vì vậy, các thí sinh và phụ huynh có thể yên tâm, không quá lo lắng.

Hoàng Thanh