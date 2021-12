Thêm các địa phương cho học sinh quay lại trường từ sáng nay 13/12

Tại TP.HCM, UBND thành phố đồng ý phương án tổ chức thí điểm học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho học sinh lớp 9 và 12 từ ngày 13/12.

Kết quả khảo sát tại 285 trường THCS (khoảng 88.000 học sinh lớp 9) và 202 trường THPT (hơn 68.000 học sinh lớp 12) cho thấy, gần 80% phụ huynh hai khối này đồng ý cho con đến trường.

Học sinh sẽ thí điểm học trực tiếp trong 2 tuần. Sau đó, căn cứ tình hình thực tế, Sở GD&ĐT phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND thành phố xem xét quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.

Theo kế hoạch ban đầu, học sinh lớp 1 ở TP.HCM cũng trở lại trường từ ngày 13/12 và trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến lớp sau đó một tuần. Tuy nhiên, qua khảo sát, hơn 70% phụ huynh có con học lớp 1 chưa muốn cho trẻ đi học trực tiếp.

Tại Đà Nẵng, ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này địa phương đã cho học sinh từ lớp 8 đến 12 đi học trực tiếp, số còn lại các em vẫn học trực tuyến. Trước đó, địa phương cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp vì các em nhỏ tuổi. Năm học đầu cấp nhiều khó khăn, tuy nhiên sau 1 tuần phải dừng lại vì tình hình dịch phức tạp.

“Sở dĩ học sinh từ khối 8 đến 12 được tựu trường là vì tỉ lệ tiêm vắc xin đạt đến 96%, trong đó học sinh từ lớp 10-12 đã hoàn tất mũi 2 và từ lớp 7-9 dự kiến đến 20/12 sẽ hoàn thành”, ông Linh cho biết.

Tại Thừa Thiên-Huế, tất cả các trường THPT mở cửa đón học sinh tới trường sáng nay (13/12). Quyết định được địa phương đưa ra khi tỉ lệ học sinh từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm vắc xin mũi 1 đạt 87%. Tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát. Ngoài ra, địa phương này có kế hoạch sẽ cho học sinh bậc THCS quay lại trường học sau khi các em tiêm vắc xin mũi 1 đủ 14 ngày.

Tại Bình Dương, từ ngày 13/12, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 9 các trường THCS ở địa phương có cấp độ dịch 1, 2; 21 trường THPT tổ chức dạy học trực tiếp cho toàn bộ HS lớp 10,11,12. Dự kiến, từ ngày 3/1/2022 các trường THCS, THPT trong tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; các cơ sở giáo dục ngoài giờ, trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức đón 100% học sinh, học viên trở lại trường để tổ chức dạy học với hình thức trực tiếp trong trạng thái bình thường mới.

Đối với các trường mầm non, mẫu giáo, trường tiểu học, giai đoạn 1 từ 13/12 đến 24/12 trường mầm non, mẫu giáo thí điểm nhận giữ trẻ tại trường. Trường tiểu học nhận học sinh lớp 1, lớp 2 và đối tượng là trẻ em, học sinh mà cha, mẹ có nhu cầu bức thiết, cần gửi con. Giai đoạn 2 từ 27/12 đến 28/1/2022 thí điểm mở rộng đối tượng nhận giữ trẻ mầm non mẫu giáo tại trường, nhận học sinh lớp 1 đến lớp 5.

Dự kiến, từ ngày 7/2/2022 các trường mầm non, mẫu giáo; trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức dạy học trực tiếp theo kế hoạch nhà trường.

Tại Cao Bằng, UBND tỉnhra công văn về việc thông báo cho học sinh đến lớp trở lại và hướng dẫn tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục sau thời gian tạm nghỉ.

Theo đó, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS đến lớp từ ngày 13/12. Trường tiểu học Đề Thám, THCS Hòa Chung và THCS Sông Hiến cho học sinh đến trường trở lại từ ngày 20/12. Nhóm trẻ Hoa Mai, tổ 01, phường Sông Hiến, vẫn tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới.

Tại Vĩnh Phúc, UBND huyện Vĩnh Tường cho phép học sinh THPT, THCS, tiểu học, trẻ mầm non trên địa bàn huyện trở lại trường từ ngày 13/12. Huyện thực hiện việc cho học sinh trở lại trường một cách thận trọng, lấy địa bàn cấp xã, thị trấn để đánh giá đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khoẻ cho giáo viên và học sinh.

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại địa phương, nếu xảy ra các trường hợp liên quan vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch C-19 cấp xã báo cáo ngay với huyện để xem xét, cho dừng việc thực hiện học tập trực tiếp.

Tại Phú Thọ, dựa theo tình hình dịch bệnh, Sở GDĐT tỉnh này cho phép các cơ sở giáo dục (trừ cấp học mầm non) trên địa bàn TP.Việt Trì dạy học trực tiếp.

Theo đó, từ ngày 13/12, các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS, THPT, GDTX trên địa bàn TP. Việt Trì tổ chức dạy học trực tiếp 1 ca (trừ thời gian phải tạm dừng để phục vụ công tác rà soát, truy vết theo yêu cầu của chính quyền và Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 địa phương, nếu có).

Các đơn vị tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh cho đến khi có thông báo mới.

