Sẵn sàng phương án thi tốt nghiệp THPT 2021 trong điều kiện dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đang đến rất gần. Vậy kỳ thi tốt nghiệp năm nay sẽ diễn ra thế nào?

Tại Hà Nội, ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP là hơn 101.300 (tăng khoảng 22.000 so với năm 2020); trong đó có trên 98.000 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học; hơn 3.300 thí sinh đã tốt nghiệp dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học.

Dự kiến, Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội có 193 điểm thi với trên 4.200 phòng thi (tăng khoảng 928 phòng so với năm 2020) và cũng đã sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thành nhiều đợt trong trường hợp Bộ GD&ĐT chỉ đạo.

Ảnh minh họa

Tại Sơn La, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết hiện tại trên địa bàn có một trường THPT là có học sinh liên quan đến ca nhiễm COVID-19.

“Để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD&ĐT Sơn La đã chủ động tăng số lượng điểm thi, phòng thi dự phòng, huy động thêm giáo viên hỗ trợ việc coi thi, giáo viên dự phòng chấm thi, làm phách.

Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị khử khuẩn bài thi của thí sinh trong diện F1, F2. Thí sinh làm bài xong sẽ không trực tiếp nộp bài cho cán bộ coi thi mà cán bộ coi thi dùng thiết bị khử khuẩn quét qua rồi mới tiến hành công tác thu bài cũng như niêm phong bài thi của học sinh chuyển về nơi quy định.

Tôi muốn nói rằng thí sinh cứ yên tâm ôn tập và chuẩn bị tinh thần cũng như kiến thức để làm bài thi, còn công tác tổ chức, đảm bảo an toàn cho các em chúng tôi sẽ làm một cách tốt nhất”, ông Chiến nói.

Trao đổi với Infonet, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, đến nay Bộ GD&ĐT đã xây dựng được các kịch bản khả thi, chủ động tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh. Kỳ thi sẽ được tổ chức theo nguyên tắc đảm bảo an toàn và quyền lợi cho học sinh. Cứ địa phương nào an toàn, không giãn cách xã hội, thí sinh nào an toàn thì sẽ tổ chức kỳ thi.

Tại các khu vực thi sẽ bố trí các phương án phòng thi đảm bảo phòng chống dịch cho các thí sinh diện F1, F2, F3.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức thêm đợt thi. Để thực hiện phương án này, Bộ GD&ĐT đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi đáp ứng số lượng, chất lượng để xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nhiều đợt.

Dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6-9/7/2021, hai ngày thi chính là ngày 7 và 8/7/2021.

TP.HCM muốn được tự công nhận tốt nghiệp THPT, chuyên gia nói gì? Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có kiến nghị Bộ GD&ĐT giao quyền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kiểm tra đánh giá, công nhận tốt nghiệp THPT.

Hoàng Thanh