Quyền GĐ Học viện Báo chí Tuyên truyền Lưu Văn An qua đời khi đang đi công tác

PGS.TS. Lưu Văn An, quyền Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền đột ngột qua đời khi công tác thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Theo nguồn tin riêng của PV Infonet, PGS.TS. Lưu Văn An qua đời do đột quỵ tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái vào ngày 10/4. Đến sáng nay gia đình ông An đã đưa thi thể ông về nhà tang lễ quận Cầu Giấy, Hà Nội.

PGS.TS. Lưu Văn An

Ngày 11/4, trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) xác nhận thông tin trên và cho biết: “PGS.TS. Lưu Văn An, quyền Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền đột ngột qua đời khi công tác thị xã Nghĩa Lộ. PGS.TS. Lưu Văn An cùng đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên làm việc với thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn ngày 10/4. Thầy An bị đột quỵ và qua đời lúc 22h tối cùng ngày”.

Trước đó, ngày 10/4, Đoàn công tác Học viện Báo chí và Tuyên truyền do PGS. TS. Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, quyền Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã có chương trình làm việc tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái về phối hợp tổ chức tuyển sinh các lớp cao học Chính trị học và Quản lý báo chí - truyền thông và mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, báo chí - truyền thông. Chương trình làm việc dự kiến kéo dài hết ngày 11/4 thì xảy ra sự việc đáng buồn trên.

Được biết, PGS.TS Lưu Văn An (59 tuổi, quê Bắc Ninh), tốt nghiệp đại học ở Đại học Tổng hợp Leningrat, Nga, chuyên ngành dân tộc học năm 1988. Ông có thời gian làm tiến sĩ tại Đại học Saint Petersburg, Nga, chuyên ngành dân tộc học năm 1992. Ông được bổ nhiệm làm quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ tháng 10/2020.

Sông Yên