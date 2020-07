Quảng Ninh: Nam sinh bị đánh chết trước ngày thi vào lớp 10

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 15/7, do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Duy Dương (SN 2003, trú thôn Đông, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) cùng 1 người bạn đến gặp đối thủ tại khu đô thị Phượng Hoàng, thuộc thôn 13, xã Hải Xuân, TP Móng Cái để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Quá trình giải quyết mâu thuẫn đã xảy ra xô xát, Dương đã đi đến vị trí của P.H.C (sinh năm 2005, trú tại khu 3, phường Hải Yên, TP Móng Cái, là học sinh sẽ dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2020) ngồi rồi túm tóc, đạp và đấm liên tục vào mặt C.

Cùng với đó, Nguyễn Hữu Thắng (trong nhóm bạn của Dương, sinh năm 2003, trú tại thôn 13, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) cũng lao đến và cùng Dương đánh C tới tấp.

Khi C. ngã gục xuống đất, hai đối tượng vẫn tiếp tục đấm, đá vào đầu nam sinh này. Chỉ khi C. bị co giật, co quắp dưới đất hai đối tượng mới dừng tay.

P.H.C được người dân phát hiện và đưa đến Trung tâm y tế TP Móng Cái cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Móng Cái và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước vụ việc trên 1 ngày, một nam sinh lớp 9 ở Yên Bái cũng bị đánh tử vong.

Cụ thể, tối 14/7, nam sinh Hoàng Văn Q. (SN 2005, trú xã Động Quan, Lục Yên, Yên Bái) đi uống trà sữa cùng một người bạn thì chứng kiến nhóm thanh niên đang bắt nạt một số học sinh ít tuổi nên vào khuyên can.

Cho rằng Q. cản trở và lo chuyện bao đồng, nhóm của Triệu Văn Sơn (SN 2001) và Q. xảy ra cãi vã, xô xát. Lúc này, Sơn tiến đến dùng điếu cày đánh và truy đuổi khiến Q. tử vong tại chỗ.

Hoàng Thanh