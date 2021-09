Quảng Ngãi, Bình Định lên 'kịch bản' cho học sinh tựu trường

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết: Nếu toàn tỉnh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ thì học sinh sẽ học trực tuyến.

Quảng Ngãi sẽ học trực tuyến nếu thực hiện Chỉ thị 16 toàn tỉnh

Thầy Nguyễn Trí Dũng, Hiệu trưởng trường tiểu học Trà Phong (huyện Trà Bồng - địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16) cho biết: Từ ngày 24/8, giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ với phụ huynh để hướng dẫn họ kết bạn Zalo; cài đặt phần mềm Zoom để các em học online trong thời gian sắp đến.

Gia đình học sinh nào có ti vi, giáo viên thông báo chương trình phát sóng dạy học trên truyền hình từ ngày 6/9 cho phụ huynh biết để mở cho con em học. Nếu gia đình học sinh không có ti vi, điện thoại, giáo viên sẽ ghép học sinh với bạn cùng lớp hoặc cùng khối gần nhà. Nếu dịch bệnh COVID-19 phức tạp hơn, trường sẽ không thực hiện ghép học sinh.

Trường hợp ở gần không có bạn học cùng lớp hoặc cùng khối thì giáo viên phát phiếu bài tập cho các em làm ở nhà có sự hướng dẫn của phụ huynh. Sau khi tình hình dịch bệnh giảm thì nhà trường tổ chức học tập trung.

Quảng Ngãi quyết định chỉ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại 1 điểm Trường THCS Lê Hồng Phong (TP. Quảng Ngãi), vào lúc 7g30 ngày 5/9, với quy mô dưới 50 người, không tổ chức tại các điểm cầu các huyện, thành phố và cơ sở giáo dục. Lễ khai giảng được phát sóng trực tiếp trên Đài PTTH Quảng Ngãi. Những người tham dự được xét nghiệm COVID-19.



Học sinh đang cách ly tập trung, vùng phong tỏa vẫn có thể học trực tuyến nếu có kết nối Internet và thiết bị thông minh. Các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ không tổ chức tựu trường trực tiếp ngày 6/9, bắt đầu tổ chức dạy học vào ngày 13/9 theo đúng khung thời gian đã ban hành.

Hiện tại, 9 địa phương của Quảng Ngãi đang thực hiện Chỉ thị 16, một số địa phương khác đang thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, tỉnh ghi nhận thêm 15 ca mắc COVID-19, đã được cách ly tập trung, nâng tổng số ca bệnh lên 736.

Tại tỉnh Bình Định, các trường tranh thủ thời gian an toàn để dạy trực tiếp các kiến thức cốt lõi, vừa khẩn trương chuẩn bị các điều kiện dạy học trực tuyến ở cấp THCS, THPT nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài.

Các trường PTDT nội trú, trước khi tiếp nhận học sinh vào khu nội trú phải liên hệ với cơ quan y tế địa phương xét nghiệm tất cả học sinh. Các trường PT DTNT THCS&THPT: Vân Canh, Vĩnh Thạnh liên hệ cơ quan y tế địa phương xét nghiệm cho tất cả học sinh được bố trí ở nội trú trước ngày 8/9/2021.

Tất cả học sinh ở nội trú được xét nghiệm COVID-19

Các trường THPT chuyên, trường PT DTNT THPT tỉnh: Liên hệ cơ quan y tế địa phương xét nghiệm cho tất cả học sinh được bố trí ở nội trú trước ngày 13/9/2021.

Nhà trường có các quy định cụ thể, khả thi để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào khu nội trú, trong đó có giải pháp tuyệt đối không cho học sinh ra ngoài, tuyệt đối không cho phụ huynh, người lạ vào khu nội trú (trừ trường hợp bất khả kháng như bệnh tật phải nhập viện...).

Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm. Nhà trường thông báo cho toàn thể giáo viên không được tổ chức hoặc tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, nếu vi phạm phải xử lý kỷ luật. Không tổ chức họp toàn thể hội đồng giáo viên. Các hoạt động giáo dục chỉ được thực hiện ở từng lớp học.

Thời gian tổ chức hoạt động dạy, học của các trường như sau: Từ ngày 6/9 đối với các trường đóng trên địa bàn huyện: Vân Canh, An Lão, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh. Riêng các trường PT DTNT THCS&THPT: Vân Canh, Vĩnh Thạnh tổ chức dạy học vào ngày 8/9. Từ ngày 13/9 đối với các trường đóng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và các huyện: Hoài An, Phù Mỹ, Tuy Phước; từ ngày 20/9 đối với các trường đóng trên địa bàn thị xã An Nhơn và huyện Phù Cát. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, Sở GD-ĐT Bình Định yêu cầu không tổ chức bán trú cho đến khi dịch, bệnh được kiểm soát.

Sáng nay, Bình Định ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 mới. Tính từ ngày 28/6 đến nay, tỉnh đã ghi nhận 754 trường hợp.

Hà Nội và nhiều địa phương miễn giảm học phí, phụ huynh bớt gánh lo mùa dịch Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn bộ học sinh các cấp sẽ được miễn, giảm 50% học phí trong năm học 2021 - 2022. Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định miễn học phí cả năm cho học sinh các cấp học.

Theo www.phunuonline.com.vn