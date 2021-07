Phụ huynh ủng hộ đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp hơn 3.200 thí sinh của Sở GD&ĐT TP.HCM

Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM xét đặc cách tốt nghiệp cho 3.234 thí sinh thi đợt 2 do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, thành phố đã tổ chức tốt cuộc thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vào ngày 6, 7, 8/7 với hơn 85.000 thí sinh dự thi, đạt 96,25%.

Hiện nay, thành phố có 3.234 thí sinh đủ điều kiện đăng ký thi đợt 2. Tuy nhiên, thành phố đã thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội từ ngày 9/7. "Tình hình dịch bệnh đến thời điểm thi đợt 2 có thể còn diễn biến phức tạp, thời gian kết thúc Chỉ thị 16 cận kề ngày thi" - tờ trình của Sở GD&ĐT TP.HCM nêu rõ.

Do vậy, việc tổ chức thi đợt 2 bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và tạo sự an tâm cho phụ huynh, thí sinh khó có thể thực hiện.

Ảnh minh họa

Để đảm bảo quyền lợi của các thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất UBND TPHCM đề xuất Bộ GD&ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng trình UBND TPHCM đề xuất với Bộ GD&ĐT yêu cầu Đại học Quốc gia TPHCM và các trường đại học, các trường có tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non triển khai bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực; sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển đối với các thí sinh thi được xét đặc cách trong đợt thi 2.

Đề xuất xét đặc cách cho thí sinh thi tốt nghiệp đợt 2 ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh.

“Tôi cho rằng, xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh ở TP.HCM là hợp lý vì tình hình dịch ở địa phương diễn biến rất phức tạp, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh”, chị Nguyễn Thị Linh (quận 1, TP.HCM) cho hay.

Trên diễn đàn “đồng hành cùng thí sinh thi tốt nghiệp”, anh Nguyễn Quang Hùng nhận định Sở GD&ĐT TP HCM đã có bước xử lý rất phù hợp là xét tốt nghiệp cho thí sinh đợt 2. Các trường ĐH nào từ chối không xét tuyển trường hợp trên cần giải trình trước Sở và Bộ GD&ĐT.

“Lâu nay, trường đại học được giao quyền tự chủ nên nếu xét tốt nghiệp đặc cách, trường đại học muốn tuyển sinh thế nào thì chủ động quyết định, có thể là một bài test online hoặc xét thêm tiêu chí khác. Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 không chỉ khiến thí sinh mà những phụ huynh như chúng tôi cũng lo lắng”, anh Hùng cho hay.

Theo khoản 1, 2, điều 37, Thông tư số 11 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về ban hành quy chế tuyển sinh THCS và THPT có quy định cụ thể về việc xét đặc cách cho trường hợp đặc biệt gồm: Trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi; trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Hoàng Thanh