Nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: 'Đâu phải tránh nói chuyện nhạy cảm thì các em không quan hệ tình dục!'

Sự việc của nữ sinh trên khiến dư luận đặt ra vấn đề: Nên giáo dục giới tính cho con từ tuổi nào và dạy như thế nào?

Theo Thạc sĩ tâm lý giáo dục Nguyễn Phương Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội) thì có một thực tế là hiện nay giáo dục giới tính tại gia đình và nhà trường chưa thực sự được quan tâm.

“Chỉ khi mất bò người ta mới lo làm chuồng, nhiều phụ huynh đến gặp tôi vẫn nói con họ học tiểu học nên còn quá sớm để nói về câu chuyện giáo dục giới tính. Nhiều phụ huynh còn sợ dạy con sớm khác gì vẽ đường cho hươu chạy.

Thế nhưng, khi tôi hỏi là vẽ đường cho hươu chạy và để hươu chạy sai đường bên nào hơn thì họ lại không trả lời. Đâu phải khi chúng ta tránh nói đến câu chuyện tình dục thì các con sẽ không quan hệ tình dục?

Tôi nghĩ rằng giáo dục giới tính không phải vẽ đường cho hươu chạy như suy nghĩ của nhiều phụ huynh mà là chúng ta dạy con mình cách bảo vệ bản thân tránh những sai lầm đáng tiếc, nhất là với những bé gái.

Một bộ phận phụ huynh khác còn suy nghĩ khá cổ hủ, ngại ngùng khi chia sẻ với con về câu chuyện giáo dục giới tính.

Thế nhưng nếu không đề cập thẳng thắn, cụ thể thì các con sẽ không hiểu, thậm chí có thể làm sai. Do vậy, phụ huynh hãy đề cập tới các bộ phận kín đáo của cơ thể bằng các ngôn từ khoa học và các hình ảnh minh họa gần gũi”, thạc sĩ Nguyễn Phương Anh nói.

Giáo dục giới tính cho học sinh phải dùng những hình ảnh gần gũi. (ảnh minh họa)

Cũng theo thạc sĩ Nguyễn Phương Anh, giáo dục giới tính chưa bao giờ là sớm. Chúng ta có thể dạy trẻ thông qua những câu chuyện hàng ngày ngay khi các con học mầm non rằng các con phải bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại thế nào, thế nào là động chạm an toàn và không an toàn, thế nào là không gian an toàn và không an toàn, đâu là bộ phận riêng tư; nhận diện tình huống nào nguy hiểm hay hành vi nào gây khó chịu; cách ứng xử với hành vi bị quấy rối.

Ở độ tuổi lớn hơn có thể dạy các bạn trai sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục tránh lây nhiễm bệnh…

Trong thời đại công nghệ 4.0 mọi thứ học sinh đều có thể tìm kiếm thông qua mạng xã hội. Vì thế, nếu bỏ qua việc giáo dục giới tính, định hướng cho con trẻ thì hậu quả sẽ khôn lường. Đặc biệt ở tuổi dậy thì các em rất tò mò về cơ thể, về bạn khác giới.

“Tôi thật chưa dám nghĩ đến tương lai của hai mẹ con nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm. Em còn quá nhỏ để thực hiện sứ mệnh làm mẹ, rồi đây đứa bé sẽ ra sao…Vì thế, trong câu chuyện giáo dục giới tính chúng ta cần nói rõ cho con biết về những hậu quả có thể xảy ra như mang thai sớm, bệnh tật và các hệ lụy nguy hiểm khác để con biết cân nhắc, phòng tránh.

Ngoài ra, ở bậc THCS, nhà trường cũng nên tích hợp dạy học sinh những nội dung về bản năng hấp dẫn giới tính trỗi dậy, phải dạy trẻ về tình yêu, tình bạn, tình dục, sức khoẻ sinh sản và các biện pháp tránh thai an toàn trong tiết học của môn Sinh học hay Giáo dục công dân…”, thạc sĩ Nguyễn Phương Anh nói.

Chiều 12/1 chị Đ. (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận con gái của chị là T., 15 tuổi, đã sinh con vào ngày 3/1. Lúc đó khoảng 4-5h sáng, chị đang ngủ thì nghe tiếng trẻ khóc trong nhà tắm. Thức dậy, chị bàng hoàng thấy con gái mình sinh một bé gái nặng khoảng 2,5kg.



T. và con sau đó được đưa đến trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe.



Theo chị Đ., hai mẹ con T. yếu ớt vì khi T. mang bầu không được bồi bổ, chăm sóc, cháu bé mới sinh có hiện tượng vàng da.



Chị Đ. cho biết mình đã ly dị chồng và một mình nuôi hai con, trong đó T. là con lớn, sinh năm 2006. Hằng ngày chị đi làm đến tối mới về nên không có thời gian để ý đến con.



Theo độ tuổi, đúng ra T. phải học lớp 9 nhưng hiện đang là học sinh lớp 7 vì ở lại lớp 2 năm lúc học tiểu học. Về sự việc em mang bầu, nhà trường, giáo viên đều không phát hiện. T. nói với mẹ người khiến em mang bầu là người quen qua mạng xã hội.

Hoàng Thanh