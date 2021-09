Hình ảnh học sinh cả nước dự lễ khai giảng đặc biệt có một không hai

Theo thống kê, cả nước có 32 địa phương tổ chức khai giảng trực tiếp, 25 tỉnh, thành khai giảng trực tuyến hoặc trên truyền hình.

Tại Hà Nội, từ 7 giờ 30 sáng nay (5/9), hơn 2 triệu học sinh đón chào lễ khai trường đặc biệt qua màn hình.

Lễ khai giảng được tổ chức tại trường THCS Trưng Vương và được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh &Truyền hình Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Lễ khai giảng được chuẩn bị rất chu đáo, nghiêm túc với khâu kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Các đại biểu tham dự đều phải tuân thủ tuyệt đối quy định của Ban tổ chức như xét nghiệm Covid-19, giữ khoảng cách an toàn, kheo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt…

Ngay sau khi lễ khai giảng ở tại trường THCS Trưng Vương kết thúc trên sóng trực tiếp, các thầy cô giáo THCS Ngọc Thuỵ (quận Long Biên, Hà Nội) đã tổ chức một buổi lễ cho các học sinh trường mình. Do Hà Nội đang giãn cách xã hội, nên trường đã cử 6 giáo viên đến trường để tổ chức lễ khai giảng, còn các giáo viên khác và toàn bộ học sinh ở nhà theo dõi.

Học sinh dự khai giảng online từ nhà

Toàn bộ phần lễ được nhà trường tổ chức như những lễ khai giảng khác, đại diện ban phụ huynh của nhà trường đã đến chia vui cùng nhà trường.

Lễ khai giảng tại trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội.

Trao đổi với PV Infonet, bà Lê Thị Thu Hoà, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Thuỵ (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, đây là Lễ khai giảng đặc biệt nhất, “có một không hai” từ trước tới nay tại Thủ đô. Ngày khai giảng được tổ chức bảo đảm trang trọng, ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh; bảo đảm an toàn, tránh phô trương, hình thức; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh.

“Lễ khai giảng năm học 2021-2022, nhà trường cũng bàn giải pháp tổ chức Lễ khai giảng cho các con thật đặc biệt. Mặc dù UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng chung cho toàn thành phố tại Trường THCS Trưng Vương. Tuy nhiên, nhà trường cũng mong muốn sau khi tiếp sóng, Trường THCS Ngọc Thuỵ sẽ có phần Lễ khai giảng. Tuy đây không phải là phần lễ nhưng là phần hội để các con được hoà vào không khí khai giảng đầu năm học mới”, cô Hoà cho hay.

Những hình ảnh đặc biệt từ lễ khai giảng năm nay

Học sinh lớp 1 trong trang phục chỉnh tề, nghiêm túc dự lễ khai giảng chưa từng có.

“Đây là Lễ khai giảng đặc biệt không chỉ riêng đối với nhà trường mà toàn ngành giáo dục. Lễ khai giảng năm nay không có các con tham dự tại trường như mọi năm. Tuy nhiên, khi xem clip các con ghi âm ghi hình chiếu lên.Theo cô Hoà, các thầy cô giáo chủ nhiệm đã đầu tư hướng dẫn học sinh trình bày phát biểu cảm tưởng của mình trong năm học mới. Bộ phận Công nghệ thông tin của trường cũng tính đến phương án tạo ra phòng Zoom để học sinh của nhà trường có thể tham gia, tiếp sóng clip để tất cả phụ huynh cũng như các thầy cô giáo trong trường và các học sinh hoà vào không khí văn nghệ đặc sắc do các bạn đã quay tại nhà cũng như tiết mục của các thầy cô.

Mặc dù không được nhìn thấy các con trực tiếp nhưng khi nghe giọng nói, hình ảnh thì các con đáng yêu vô cùng. Lúc đó thực sự các thầy cô rất hạnh phúc, được nghe các con bày tỏ niềm vui được học trường và mong muốn hết dịch bệnh để được đến trường cùng các bạn”, cô Hoà nói.

Trong ''ngày hội đến trường'' đặc biệt năm nay, bên cạnh không khí trang nghiêm trên sóng truyền hình và trực tuyến, nhiều hình ảnh dự lễ khai giảng của học sinh mầm non, tiểu học được phụ huynh chia sẻ khiến cộng đồng mạng bật cười với lần đầu khai giảng trực tuyến của các em nhỏ.

Một em bé mầm non dự lễ khai giảng trực tuyến đặc biệt

Về việc cấp sách giáo khoa cho học sinh các lớp, cô Hoà cho hay, nhờ có sự đồng hành của UBND phường Ngọc Thuỵ phối hợp cùng Đoàn thanh niên, trong thời gian nghỉ hè đã chuyển sách các học sinh đã đăng ký.

“Đặc biệt sách của học sinh lớp 6 năm nay hoàn toàn mới. Phụ huynh rất lo lắng không biết các con đến trường lấy sách bằng cách nào. Các thầy cô giáo cũng rất trăn trở, cuối cùng khi được gợi ý của Đoàn thanh niên các bạn đã vận chuyển từ trường đến tổ dân phố, đến các chốt nhận sách. Những trường hợp đặc biệt phụ huynh không thể đến chốt lấy sách được các bạn đoàn viên thanh niên cũng rất nhiệt tình mang bộ sách đến tại nhà cho các con”, cô Hoà cho biết.

Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Thụy thông tin thêm, năm học này, nhà trường đầu tư phần mềm học zoom không giới hạn, kiểm tra hết các học sinh và không bị ảnh hưởng đến đường truyền…

2 con gái của diễn viên Hồng Đăng nghiêm túc dự lễ khai giảng trực tuyến.

2 chị em Nhím - Kẹo, con gái Nghệ sĩ Hồng Đăng rất phấn khởi, háo hức trong buổi khai giảng online.

“Đêm qua 2 bạn này còn thao thức mất ngủ... Sáng nay được đón lễ khai giảng online, 2 nàng rất thích thú. Bạn Kẹo bảo ngồi ở nhà mát không bị nắng như năm ngoái mẹ ơi”, bà xã Hồng Đăng chia sẻ.

Nghệ sĩ Chiều Xuân cùng con gái đón lễ khai giảng đặc biệt nhất.



Tại Thái Bình, các trường học đồng loạt tổ chức lễ khai giảng trực tiếp vào sáng 5/9.“Mẹ chúc Hồng Khanh của mẹ một năm học đạt kết quả thật tốt như ý nguyện của con. Chúc con cùng tất cả các bạn học sinh một năm mới thật vững vàng, kiên cường, vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của dịch bệnh để có được kết quả tốt nghiệp thật tốt, thi đỗ thật tốt vào ngôi trường nghệ thuật mà con hằng mơ ước. Một năm học sẽ đầy gian nan vất vả và mẹ tin rằng con sẽ thành công. Yêu và thương con vô cùng. Chúc mừng năm học mới 2021 -2022, Mùng 5 tháng 9 năm 2021”, nghệ sĩ Chiều Xuân chúc mừng con trong ngày khai giảng năm học mới.

Cô trò học sinh Thái Bình phấn khởi đến trường trong ngày khai giảng.

Những học sinh tiểu học ở Thái Bình vui mừng chào đón năm học mới.

Học sinh mầm non Thái Bình đến trường khai giảng.

Tại TP Hồ Chí Minh, khoảng 1,3 triệu học sinh bước vào năm học mới mà không có lễ khai giảng. Đầu tháng 9/2021, học sinh trung học tại TP này bắt đầu tập trung trực tuyến, nghe phổ biến nội quy, phương pháp học để bắt đầu chương trình mới từ ngày 6/9. Học sinh tiểu học vào lớp muộn hơn 2 ngày, có nửa tháng làm quen với môi trường học trực tuyến trước khi bước vào chương trình.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế, chuẩn bị phương án tổ chức dạy học trên Internet đến hết học kỳ I.

"Không có khai giảng, tựu trường, tập trung. Từ ngày 1 đến 5/9 các trường tổ chức, chuẩn bị học liệu để sẵn sàng dạy và học trực tuyến. Nếu như trước đây học trực tuyến là giải pháp tình thế thì bây giờ học trực tuyến là nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới nếu tình dịch Covid-19 không được kiểm soát", Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiếu thông tin.

8h sáng nay, Đài Truyền hình TP.HCM phát trực tiếp Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Giống như TP Hồ Chí Minh, Quảng Bình và Cà Mau cũng không tổ chức khai giảng năm học mới. Nhiều tỉnh phía Nam như Đồng Tháp, Hậu Giang, Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Đồng Nai và Hậu Giang sẽ khai giảng từ 13 đến 20/9, chưa quyết định tổ chức theo hình thức nào.

Còn tại Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất chủ trương khai giảng năm học 2021 - 2022 bằng hình thức truyền hình trực tiếp, kết hợp trực tuyến trên nền tảng và phương thức truyền thông số của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh. Thời lượng tổ chức truyền hình trực tiếp trực tuyến là 30 phút, 7 giờ - 7 giờ 30 ngày 5/9.

Là tỉnh chưa có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tỉnh Cao Bằng vẫn tổ chức lễ khai giảng sáng 5/9 tại các trường nhưng không tập trung đông mà chia học sinh về mỗi lớp học, do giáo viên chủ nhiệm quản lý.

Hoàng Thanh - Anh Hùng - Mai Phương