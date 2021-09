Nhờ thầy giảng lại vì mưa to nghe không rõ, nam sinh bị 'đuổi' khỏi lớp học online?

Một giảng viên đuổi sinh viên ra khỏi lớp học online sau khi em này đề nghị thầy giảng lại... vì mưa to quá không nghe rõ.

Đoạn clip ghi lại cảnh một lớp học online và dài gần 5 phút với đoạn hội thoại giữa giảng viên và sinh viên. Mở đầu clip, giọng một nam sinh viên lên tiếng: "Dạ bên em mưa to quá em nghe không rõ, thầy có thể nhắc lại được không ạ?".

Ngay sau đó, người được cho là giảng viên đã hỏi tên và "đuổi" sinh viên này ra khỏi lớp học online.

browser not support iframe.

Giảng viên nói: "Mưa to quá thì học làm gì, đi ngủ đi hén. Việc to hay không thì anh tự giác lấy tai phone đeo vô chứ mắc mớ gì mưa to tôi phải giảng nhiều lần".

Khi nam sinh viên này giải thích dù đeo tai nghe nhưng vẫn không rõ, giảng viên nói: "Vậy thì làm sao học, nghỉ môn học hôm nay đi".

Sau khi cho nam sinh ra khỏi lớp học online, vị giảng viên này yêu cầu từng sinh viên trong lớp mở webcam và nói câu: "Tôi tên là Nguyễn Văn A gì đó, có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường". Sinh viên nào nói không rõ, sẽ bị đuổi ra khỏi lớp học online.

Dưới phần bình luận nhiều sinh viên cho biết vị giảng viên này tên L.M.T., là giảng viên của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Trên các diễn đàn cộng đồng sinh viên, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xung quanh clip này. Nhiều sinh viên bày tỏ ý kiến không đồng tình với cách làm của giảng viên. Tuy nhiên, cũng có một số sinh viên cho rằng đoạn clip này không chân thật, có cắt ghép nên bản chất có thể không phản ánh hết sự thật.

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh, Phụ trách Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, nhà trường đã nhận được phản ánh và đang yêu cầu Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Thanh tra và Khoa Điện - điện tử, rà soát xem sự việc có diễn ra hay không và diễn ra như thế nào...

Được biết, vụ việc xảy ra trong lớp học online của Giảng viên và Sinh viên Khoa Điện – Điện tử.

Theo nhà trường, sự việc diễn ra là có thật, giảng viên có ý định nhắc nhở sinh viên tập trung học hơn, do không kềm chế được cảm xúc nên đã có lớn tiếng với sinh viên, nhận thấy không phù hợp, giảng viên sau đó đã cho viên vào lớp tiếp tục học. Ngoài ra, clip được đưa lên mạng xã hội đã bị cắt ghép chưa phản ánh đúng toàn bộ bối cảnh sự việc, các đơn vị liên quan đang tiến hành xác minh thêm và đưa ra hướng xử lý phù hợp, thỏa đáng đảm bảo bảo vệ quyền lợi của sinh viên và không xảy ra trường hợp tương tự gây ảnh hưởng đến sinh viên và uy tín nhà trường. Sự việc diễn ra hôm nay gây ảnh hưởng đến tâm lý nhiều sinh viên, phụ huynh là điều đáng tiếc, nhà trường rất mong được thông cảm.

Bi hài lời nhắn nhủ khóa 2K4 của nữ sinh học giỏi, điểm cao nhưng trượt 16/20 nguyện vọng Nữ sinh Đồng Thị Hà Vy (SN 2003) cựu học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) tiếc nuối khi 3 năm là học sinh giỏi, được 26,45 điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng trượt đến 16/20 nguyện vọng.

Theo www.phunuonline.com.vn