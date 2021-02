Nhiều phụ huynh đồng tình đề xuất cho học sinh Hà Nội tiếp tục tạm dừng đến trường sau Tết. (Ảnh minh họa).

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội trình UBND TP xem xét, phê duyệt cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng tạm dừng đến trường từ ngày 17/2 đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian học sinh ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19, các trường học tiếp tục tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến qua Internet theo hướng dẫn của Sở.

Riêng các trường mầm non sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 401/SGD ĐT- GDMN ngày 4/2/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, phòng chống dịch Covid-19.

Đề xuất này của Sở GD&ĐT Hà Nội nhận được sự đồng tình của rất nhiều phụ huynh. Đa số đều cho rằng trong khi tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp thì phương án cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn cho các con là rất hợp lý.

“Gia đình tôi cũng đã sẵn sàng cho phương án cho các con tạm dừng đến trường. Việc học trực tuyến ngay từ năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát thì học sinh cũng đã được làm quen nên bây giờ cho các con học trực tuyến tôi nghĩ không có gì khó khăn.

Dịp Tết ngày cả nhà chúng tôi cùng về quê ăn Tết nên nếu nhà trường cho các con học online thì chúng tôi sẽ để con ở nhà với ông bà, 2 vợ chồng tôi lên Hà Nội đi làm cũng yên tâm hơn”, anh Mạnh Tùng – phụ huynh có con học tiểu học tại quận Nam Từ Liêm nói.

Còn chị Hà My (quận Tây Hồ) cho hay: “Cho học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học trong thời điểm này là hợp lý nhằm phòng tránh dịch bệnh lây lan. Trong thời gian ở nhà, các con có thể học trực tuyến vừa không ảnh hưởng đến chương trình học lại vừa phòng dịch bệnh. Khi dịch Covid-19 được khống chế lúc đó cho các con đến trường là yên tâm nhất".

Trước đó, ngày 31/1, toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội nghỉ học ở nhà từ ngày 1/2/2021 và các trường sẽ bố trí học trực tuyến để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19.

Hoàng Thanh