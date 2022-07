Nam sinh Thái Bình là thủ khoa khối B00, trúng tuyển sớm 2 trường hot nhưng ước mơ vào ĐH Y Hà Nội

Với tổng điểm 29,35 khối B, nam sinh Bùi Đức Anh (Trường THPT Quỳnh Côi, Thái Bình) cùng với một thí sinh tại Hà Nội đã trở thành đồng thủ khoa toàn quốc khối này.

Sau khi biết mình đạt số điểm tổ hợp khối B00 với môn Toán 9,6 điểm, môn Hóa 9,8 điểm, môn Sinh học 10 điểm và trở thành thủ khoa khối B toàn quốc, nam sinh Bùi Đức Anh cũng như gia đình không giấu nổi niềm vui.

Đức Anh cho biết, người đầu tiên mà em chia sẻ niềm vui ấy là bố mẹ. Trong suốt 12 năm học của Đức Anh thì bố mẹ luôn là hậu phương vững chắc để em tự tin với mỗi quyết định của mình. Là em út trong gia đình có hai chị em, mẹ làm giáo viên tiểu học, bố làm nông dân, ngay khi còn nhỏ Đức Anh đã được bố mẹ tạo điều kiện tốt nhất để học tập.

Nam sinh Bùi Đức Anh - Thủ khoa khối B00 toàn quốc

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập để giành thành tích cao, Đức Anh cho biết: "Em thường dậy từ 4h sáng để ôn bài cũ và làm các bài nâng cao bổ trợ kiến thức cho các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sau đó, em dành thời gian đi học trên trường.

Tối em không thức khuya mà học từ 20h tới 22h30 để đảm bảo giấc ngủ và sức khoẻ. Việc học buổi sáng sớm giúp em có tinh thần tỉnh táo để tiếp thu bài hiệu quả hơn.

Phương pháp học của em là học chắc, học kỹ kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa trước, sau đó em mới bắt tay vào luyện các bộ đề.

Trong mỗi câu hỏi, mỗi bộ đề em đều làm cẩn thận, câu nào chắc chắn câu đó. Nhờ cách học như vậy, khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, em đã không bị bỡ ngỡ và chinh phục các câu hỏi từ dễ đến khó một cách chủ động nhất.

Trước những ngày thi, em vừa học vừa chơi, duy trì tâm lý thoải mái, không tạo áp lực điểm số cho mình".

Đức Anh thường học bài vào sáng sớm và giữ tâm lý thoải mái trước kỳ thi.

Đối với môn Sinh học vừa đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi THPT quốc gia, Đức Anh cho biết mình tiếp thu khá nhanh với mỗi bài học, bài tập thuộc bộ môn này. Ngoài thời gian tự học và học trên trường, em còn tham gia khóa học online trên mạng.

Thế nhưng, trong số 3 môn khối B00, Hóa học lại là môn Đức Anh yêu thích và có thế mạnh nhất. Năm lớp 12, em đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa của tỉnh Thái Bình.

Với những thành tích học tập xuất sắc trong 3 năm học THPT, ngay trước khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra, Bùi Đức Anh đã nhận được tin vui khi trúng tuyển vào 2 trường đại học tốp đầu là Đại học Bách khoa và Đại học Ngoại thương.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà em tự hài lòng với chính mình, Đức Anh vẫn cố gắng hoàn thành kỳ thi tốt nhất. Bởi vì, nam sinh sẽ đăng ký học ngành y tại Đại học Y Hà Nội theo đúng ước mơ được trở thành bác sĩ, giúp đỡ mọi người từ nhỏ.

"Nghe nhiều người nói học y cực lắm nên em muốn học để vừa thực hiện ước mơ vừa thử thách bản thân bằng sự "khắc nghiệt” khi học ngành này", Đức Anh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hương Nhài (mẹ của Bùi Đức Anh) cho biết ở nhà Đức Anh rất chịu khó và nghiêm túc trong học tập. Có thời điểm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 không thể đến trường học trực tiếp, Đức Anh cũng rất chủ động, tự giác học online và chưa từng phải để bố mẹ bận lòng.

“Gia đình luôn cũng ủng hộ con theo học lĩnh vực mà con đam mê chứ không áp đặt. Suốt quá trình học tập Đức Anh luôn phấn đấu để đạt học sinh giỏi, gần đây nhất là đạt giải nhì học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh nên tôi cũng rất yên tâm”, mẹ của Bùi Đức Anh tự hào nói.

Ngoài Đức Anh, điểm số thủ khoa các khối thi của Thái Bình năm nay cũng khá cao. Tiêu biểu là thí sinh Lê Đức Khuyến, học sinh lớp 12A12, Trường THPT Nguyễn Du là thủ khoa khối A (Toán, Vật lí, Hóa học) với tổng điểm 29,8 (Toán 9,8 điểm; Vật lí 10 điểm, Hóa học 10 điểm).



Thủ khoa khoa khối A1 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) của tỉnh Thái Bình là thí sinh Nguyễn Thế Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tây Thụy Anh với tổng điểm 29,2 (Toán 9,4 điểm; Vật lí 10 điểm; Tiếng Anh 9,8 điểm).



Thủ khoa khối D là Phan Thị Hà My, học sinh lớp 12 Anh 1, Trường THPT Chuyên Thái Bình với tổng 27,95 điểm (Toán 9,2 điểm, Ngữ văn 8,75 điểm, tiếng Anh 10 điểm).



Đặc biệt, thủ khoa khối C của Thái Bình là một thí sinh tự do. Thí sinh này là Trương Tuấn Anh, nguyên là học sinh Trường THPT Tây Tiền Hải, đạt tổng điểm 28,75 (Ngữ văn 9 điểm; Lịch sử 10 điểm, Địa lí 9,75 điểm).

Hoàng Thanh