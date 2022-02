Miền Bắc rét đậm, nhiều tỉnh cho học sinh nghỉ học

Miền Bắc đang bước vào những ngày rét đậm, rét hại, nhiều cơ ở giáo dục tại các địa phương đã cho học sinh học trực tuyến thay vì đến trường khi nhiệt độ xuống thấp.

Trước tình hình miền Bắc rét đậm, tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục nếu không đủ ấm. Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, phòng GD-ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các trường có thể điều chỉnh thời gian học cho phù hợp.

Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định ngoài hướng dẫn tương tự như trên thì còn cho phép cả học sinh cấp THPT nghỉ học khi nhiệt độ từ 7 độ C trở xuống chứ không chỉ cấp THCS.

“Trong những ngày rét đậm, rét hại, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các cơ sở giáo dục có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến trường muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học”, Sở GD&ĐT Nam Định nhấn mạnh.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng ra văn bản hỏa tốc điều chỉnh việc dạy và học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại.

Theo đó, học sinh các trường tiểu học, THCS chuyển trạng thái từ học tập trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới của ban chỉ đạo các huyện/thành phố.

Các trường mầm non tiếp tục mở cửa, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động, sản xuất.

Ảnh minh họa

Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng yêu cầu các trường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Đối với học sinh độ tuổi THPT không quy định, cha mẹ học sinh, thủ trưởng các đơn vị giáo dục chủ động theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời khu vực thành phố Hải Phòng, căn cứ nhiệt độ được dự báo để quyết định cho học sinh nghỉ học theo quy định trên.

Ở Lạng Sơn, sở GD&ĐT đã yêu cầu các phòng GD&ĐT, trường học, trung tâm trên toàn tỉnh theo dõi các bản tin thời tiết, căn cứ vào điều kiện thực tế của trường, diễn biến thời tiết từng vùng để xem xét cho học sinh nghỉ học.

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Học sinh THCS tạm dừng đến trường ở thời tiết dưới 7 độ C. Học sinh THPT có thể nghỉ học khi nhiệt độ dưới 6 độ C.

Không chỉ tại Lạng Sơn, học sinh tại các tỉnh miền núi phía Bắc khác như Lào Cai, Cao Bằng cũng có thể nghỉ học trong ngày 21/2 khi nền nhiệt xuống mức thấp.

Tại Hà Nội, không ít trường đã gửi thông báo đến phụ huynh việc cho trẻ học online. Trong đó, Hệ thống giáo dục Alpha (Hoài Đức) cho học sinh học trực tuyến từ ngày 21 đến ngày 27/2.

Ở nội thành, việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 quay trở lại lớp cũng bị tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới do thời tiết rét đậm, rét hại và tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, một số trường cũng cho học sinh lớp 7 đến lớp 12 tạm dừng đến trường vì thời tiết xấu.

Cụ thể, trong ngày 19/2, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie, đã đưa ra thông báo khẩn. Trong đó, trường nêu theo dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo thời tiết Quốc gia, mấy ngày tới sẽ có đợt gió mùa Đông Bắc mạnh nhất mùa đông năm nay. Thời tiết Hà Nội rét đậm, rét hại và mưa.

"Để giữ gìn sức khỏe cho học sinh, nhà trường quyết định ngày 21, 22/2, các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 chuyển sang học trực tuyến tại nhà theo thời khóa biểu hiện hành. Ngày 23/2, các khối lớp nói trên trở lại học trực tiếp tại trường theo thời khóa biểu hiện hành", trích thông báo của trường Marie Curie.

Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh quyết định cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 chuyển sang học trực tuyến trong 3 ngày 21, 22 và 23/2. Từ ngày 24/2, các em trở lại trường học bình thường.

Thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, hiện tại số lượng học sinh là F0, F1 của trường tăng lên khá nhiều, nhiều lớp có tỷ lệ hơn 50%. Hơn nữa, hiện nay tình hình thời tiết chuyển mưa rét.

Việc đi lại, nhất là đối với những em tự đi đến trường, rất khó khăn. Vì thế, nhà trường quyết định như vậy để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các em.

Hoàng Thanh