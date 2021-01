Miền Bắc rét đậm, người tự quyết cho con nghỉ học, người tặc lưỡi “rét thế này ăn thua gì”

Trước tình hình khắc nghiệt của thời tiết, nhiều phụ huynh đã chủ động cho con ở nhà để đảm bảo sức khỏe. Chị Lan Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Con tôi học mầm non cách nhà 2km nhưng sáng nay thấy trời quá lạnh nên tôi chủ động cho con ở nhà với ông bà để đảm bảo sức khỏe.

Chiều qua đón con, thấy lớp học của con cũng được trải thảm ấm áp, các cửa đều được đóng kín nhưng vì quãng đường từ nhà đến trường hơi xa nên tôi không muốn đưa con ra đường trong điều kiện thời tiết này. Hơn nữa học sinh mầm non thì sức khỏe của con là trên hết, đến lớp rét mướt cũng chẳng học hành gì”.

Còn chị Minh Hà (quận Hà Đông, Hà Nội, có con học tiểu học) cũng muốn con được nghỉ ở nhà nhưng không nhận được thông báo gì từ phía nhà trường, cũng chẳng ai trông con giúp về việc cho học sinh nghỉ học nên dù lạnh chị vẫn “khăn gói quả mướp” đưa con đến trường.

“Muốn con nghỉ học nhưng cháu đang học lớp 1, nghỉ học tôi sợ hôm sau con không theo được các bạn nên động viên con đến trường. Lạnh thế này, nhà trường chủ động thông tin về việc cho các cháu nghỉ thì tôi sẽ nhờ ông bà sang trông con, phụ huynh sẽ bớt hoang mang mỗi sáng thức dậy có cho con đi học hay không. Sáng nay, tôi phải gọi cho mấy phụ huynh hỏi có cho con đi học không. Thấy đa số mọi người vẫn cho con đến lớp nên mình cũng phải theo”, chị Lan Anh nói.

Trái ngược, anh Minh Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) thì vẫn cho con đến trường: “Rét thế này ăn thua gì so với ngày xưa. Chưa kể hiện nay đời sống được nâng cao, lớp học cũng kín đáo, quá ấm áp. Các con lại có quần áo, giày dép ấm nên lạnh cũng không đáng gì. Ngày xưa, thế hệ của tôi còn rét cắt da, cắt thịt, quần áo chẳng có mà mặc mà vẫn đi học đó thôi”.

Về việc này, trao đổi với Infonet, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD-ĐT quận Hà Đông cho biết đơn vị này đã có hướng dẫn các cơ sở giáo dục để phụ huynh chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học hay cho con đến trường.

“Thực tế, nếu nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ học đột ngột, nhiều phụ huynh không sắp xếp được công việc mà trông con nên để phụ huynh tự quyết việc cho con nghỉ học. Tất nhiên, nếu trời quá lạnh và học sinh nghỉ học ở nhà các cơ sở giáo dục phải bố trí dạy bù để đảm bảo kiến thức cho học sinh”, bà Lệ Hằng nói.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nếu bản tin dự báo thời tiết đầu giờ sáng của Đài Truyền hình Việt Nam thông báo nhiệt độ xuống dưới 10 độ C cũng không có nghĩa học sinh tiểu học và mầm non của Hà Nội sẽ nghỉ học như các năm trước.

Còn tại Hải Phòng, đại diện Sở GD&ĐT cho biết để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét, học sinh tại 4 cấp học trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ được nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp. Cụ thể là học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C; học sinh THCS và THPT nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Ngoài ra, trong thời tiết rét đậm, rét hại, Hải Phòng yêu cầu các nhà trường, cơ quan chuyên môn kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng học chức năng, phòng bán trú, phòng ăn… đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Đặc biệt đối với các trường mầm non, tiểu học ăn bán trú cần đảm bảo có nước ấm, phòng nghỉ kín gió để chăm sóc phục vụ các cháu. Không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong ngày giá rét.

