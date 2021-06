MC Diệp Chi động viên nam sinh đồng hương khi vuột mất tấm vé chung kết năm Olympia đầy tiếc nuối

Ngày 20/6, cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 tìm được quán quân là Nguyễn Hải An - học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Người về nhì là Nguyễn Viết Hà (Trường THPT Hoàng Mai - Nghệ An) với 320 điểm, chỉ kém Hải An 5 điểm. Kế tiếp là các bạn Nguyễn Tấn An (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định) và Trần Danh Nhân (Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ).

Theo dõi chương trình, khán giả đã vô cùng bất ngờ trước các phần thi gay cấn với những màn “rượt đuổi” về điểm số giữa các thí sinh. Theo đó, phát huy thế mạnh của mình, ở phần thi Khởi động, Hải An trả lời nhanh và chính xác nhiều câu hỏi và giành được tới 80 điểm để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Ở phần thi Về đích, trước khi bước vào lượt thi của mình, Hải An giành quyền trả lời câu hỏi đầu tiên của bạn chơi Viết Hà. Tuy nhiên, việc đưa ra đáp án không chính xác em bị trừ 5 điểm và chỉ còn 195 điểm.

Ngay sau đó, Viết Hà đã giành quyền trả lời, tăng thêm 30 điểm là lại vượt lên trên Hải An với 320 điểm. Việc này khiến cho phần thi cuối cùng của Nguyễn Tấn An, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định hồi hộp hơn bao giờ hết.

Kết quả chung cuộc, Hải An giành được 325 điểm, vượt qua Viết Hà với đúng 5 điểm.

Việt Hà xuất sắc thể hiện tại cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Bên cạnh những lời chúc mừng cho Hải An, một số khác lại bày tỏ sự tiếc nuối dành cho người xếp ở vị trí thứ 2 là Viết Hà. Bởi suốt quá trình dự thi, chàng trai xứ Nghệ này đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều, chỉ tiếc là may mắn chưa mỉm cười với em.

Khoảnh khắc Viết Hà ôm mặt khóc khi biết mình đã lỡ mất chiếc vé vào chung kết năm Olympia

Bạn thân đã nín thở, khóc hết nước mắt khi theo dõi Viết Hà thi đấu

Dưới đây là một số bình luận của cư dân mạng:

Bạn Nguyễn Hiếu tiếc nuối: “Hải An và Viết Hà đều rất xuất sắc, ngang tài ngag sức. Nhưng vòng nguyệt quế chỉ có 1, chúc mừng Hải An. Xem xong trận quý này chính bản thân tôi cũng cần sự trợ giúp của máy trợ tim. Tiếc cho Viết Hà, chúc bạn sẽ gặp nhiều thành công trên con đường học tập gian nan sắp tới”.

Bạn Trần Ngọc Minh nói: “Hôm nay xem mà khóc luôn đó trời. Thương Viết Hà quá. Nhưng mà ai thắng cũng xứng đáng”.

Bạn Thảo: “21 năm, giờ mới có trận đấu hay thực sự. Phải có máy trợ tim chứ. Xem mà chảy nước mắt, chúc mừng các em. Hải An giỏi mà nhìn Viết Hà thương thật, chỉ thiếu đi sự may mắn thôi! Ước có thêm tấm vé cho em ấy!”.

MC Diệp Chi cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho người em đồng hương của mình. “Mình đã thở rất mạnh và run run khi thông báo kết quả của câu hỏi cuối cùng. Người nhất, người nhì chỉ cách nhau vỏn vẹn 5 điểm. Niềm sung sướng tột độ của người này khi ấy là nỗi buồn vô hạn của một người khác… Mình cũng chung ước mong với rất nhiều khán giả, giá mà có thêm một suất về nhì cho trận chung kết năm…

Cảm ơn cả 4 nhà leo núi xuất sắc nhất Quý 3: Hải An, Viết Hà, Danh Nhân, Tấn An đã “chơi” một trận quá hay. Thật may mắn cho ai được theo dõi 50 phút kịch tính mà đầy cảm xúc. Chúc mừng Nguyễn Thiện Hải An với chiến thắng xứng đáng và muốn chạy tới để ôm Nguyễn Viết Hà, cậu em nhỏ đồng hương hiền khô của tôi, người chân chất trong cả những điệu bộ mừng vui khi ghi được điểm.

Mong sớm gặp lại em để nói những điều mà chị cứ ngại ngần không thể hiện. Chỉ đơn giản là cái vỗ vai “em ơi đừng buồn lâu nhé, đường trước mắt luôn rộng thênh thang với những người can đảm, luôn biết ước mơ và cố gắng hết mình - như em”, MC Diệp Chi viết trên trang cá nhân.

Dẫu vẫn biết là tiếc nuối cho Viết Hà nhưng trong mỗi cuộc thi nói chung hay Đường lên đỉnh Olympia nói riêng thì người chiến thắng chỉ có 1. Hãy cùng chúc cho Hải An hãy bình tĩnh, tự tin để bước vào vòng chung kết năm đạt được thành tích tốt nhất.

