Lùm xùm đề thi Sinh học: Tiếp tục điều tra, xác minh dấu hiệu lộ lọt đề thi

Về bất thường liên quan đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2021, đại diện Bộ Công an cho biết đã phát hiện một số tồn tại sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Liên quan đến những lùm xùm liên quan đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021, TS Lê Viết Khuyến- Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng có hai khả năng xảy ra.

"Khả năng thứ nhất theo tôi là đề thi đã bị tiết lộ. Khả năng thứ hai là những người làm đề ở Bộ GD&ĐT kém trách nhiệm. Đề thi tốt nghiệp THPT như Bộ tuyên bố phải đưa vào trong quy trình chuẩn, lấy từ bộ ngân hàng câu hỏi sau đó bốc thăm, làm sao có sự trùng lặp đến 90% như thế, trùng 1 câu là hiếm lắm rồi.

Với bộ câu hỏi có lẽ có hàng chục vạn câu hỏi, khả năng trùng lặp đề đến 37 câu như thế xét về mặt logic thì không có. Có khả năng là bộ phận làm đề không làm theo đúng quy trình”, TS Lê Viết Khuyến nói.

Đề thi chính thức môn Sinh học và đề tổng ôn của thầy Phan Khắc Nghệ bị tố có nhiều câu giống nhau.

Còn theo TS Phạm Văn Lập - chủ biên sách giáo khoa Sinh học lớp 10 và 12 hiện hành, đồng thời từng có nhiều năm tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi môn Sinh học, cho rằng đề thi tốt nghiệp giống nội dung ôn tập đến hơn 90% là bất thường, không thể lấy việc đề chỉ xoay quanh một số vấn đề để giải thích cho tỷ lệ đoán trúng cao như vậy.

“Về mặt lý thuyết, nếu đề làm ngẫu nhiên, xác suất trùng 90% như thế là không tưởng. Tất nhiên, mọi việc cần được điều tra thêm, chỉ cần làm việc nghiêm túc với người ra đề, tham gia vào quy trình ra đề sẽ sáng tỏ ngay”, TS Phạm Văn Lập nói.

Cũng theo TS Phạm Văn Lập thì quy trình làm đề thi tốt nghiệp THPT hiện tại cần được điều chỉnh, không chỉ riêng môn Sinh học mà còn những môn khác. Khi đề thi môn trùng lặp nội dung ôn tập, xã hội sẽ nghi ngờ.

"Đến khi báo chí thông tin, Bộ mới thừa nhận có yếu tố không bình thường và đang xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định, phản ứng này là quá chậm vì sự việc cũng xảy ra mấy tháng rồi", TS Phạm Văn Lập nói.

Còn Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, ngay từ đầu tháng 8/2021, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo kiểm tra vấn đề này. Bộ đã chủ động phối hợp với Bộ Công an thành lập Tổ công tác chuyên ngành kiểm tra, đánh giá mức độ, tính chất những yếu tố liên quan, xác minh những nguyên nhân dẫn đến sự trùng lặp của nội dung ôn tập và nội dung câu hỏi được chuyên gia chuẩn bị cho ngân hàng đề thi.

"Thực tế suốt 4 tháng qua, Bộ GD&ĐT tích cực phối hợp với Bộ Công an làm việc chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan. Bước đầu có kẽ hở đã khiến cho một vài cá nhân khai thác. Quan điểm xuyên suốt của Bộ GD&ĐT là nghiêm túc đánh giá, xử lý vi phạm và đánh giá khách quan tác động và tất nhiên sẽ chấn chỉnh, có biện pháp xử lý cá nhân sai phạm", Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh do liên quan đến con người, quy trình… nên việc xác minh, xử lý hết sức thận trọng.

Về vụ việc, đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết: “Sau khi dư luận, thông tin báo chí có dấu hiệu nghi vấn lộ lọt đề thi, Bộ Công an đã đề nghị Bộ GD&ĐT thành lập tổ công liên ngành vào cuộc xác minh.

Sau khi xác minh, làm rõ, chúng tôi đã phát hiện một số tồn tại sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề. Qua đó chúng tôi đã kiến nghị Bộ GD&ĐT chấn chỉnh công tác xây dựng thi và ra đề thi để lần sau tốt hơn, đồng thời chúng tôi cũng đang điều tra, xác minh có dấu hiệu lộ lọt đề thi”- đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ nói.

