Chi tiết ngày giờ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 đợt 2 vẫn gồn có 5 bài thi, gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Trong đó, mỗi thí sinh chỉ dự thi 4 bài: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và chọn 1 trong 2 bài thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2.

"Đợt thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT phải đảm bảo nghiêm túc, thực hiện mục tiêu kép tuyệt đối đảm bảo an toàn về sức khỏe, phòng dịch và đảm bảo kỳ thi công bằng, khách quan, trung thực. Do đó, thực hiện nghiêm công tác thành lập Hội đồng thi, thanh tra kiểm tra và công tác phòng dịch theo công điện của Bộ Y tế", Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Đợt thi này được tổ chức cho tất cả 26.014 thí sinh của 27 tỉnh/thành chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (chiếm khoảng 3% thí sinh cả nước, trước đó 97% thí sinh đã dự thi đợt 1).

Các thí sinh sẽ dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

Bộ GD&ĐT yêu cầu công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được thực hiện theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được Bộ quyết định sau khi họp thống nhất với các tỉnh/thành phố có thí sinh dự thi đợt 2 và dựa trên đề xuất của UBND TP Đà Nẵng về việc cho phép Đà Nẵng tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 chung với các tỉnh/thành khác.

Việc tổ chức thi, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Hội đồng thi phải đảm bảo 2 nguyên tắc: An toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh học sinh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi. Hội đồng thi của các tỉnh/thành phố chủ động xây dựng phương án cho thí sinh thuộc đối tượng F1, F2 (nếu có) trong các ngày thi.

Hoàng Thanh