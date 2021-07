Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 dự kiến tổ chức từ ngày 5 -7/8/2021

Trong đó, ngày 5/8 là ngày thí sinh làm thủ tục dự thi, hai ngày còn lại tổ chức thi.

TheoThứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, cả nước có 39 tỉnh, thành phố có thí sinh dự thi tốt nghiệp đợt 2; Bộ GD&ĐT đã tập hợp đề xuất và họp bàn với tất cả các tỉnh, thành phố này, căn cứ thực tế dịch bệnh ở địa phương rồi chọn một thời điểm thi phù hợp với đa số.

“Mong muốn của Bộ GD&ĐT là cùng với giải pháp quyết liệt của Chính phủ, của từng địa phương trong việc chống dịch thời gian tới, thí sinh thi đợt 2 sẽ không phải chờ đợi quá lâu, ảnh hưởng tới tâm lý của các em cũng như công tác xét tuyển của các trường ĐH, CĐ”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết.

Ảnh minh họa

Về hình thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 thì mỗi sở giáo dục và đào tạo thành lập một hội đồng thi để tổ chức kỳ thi cho các thí sinh đăng ký dự thi tại địa bàn.

Số lượng thí sinh thi đợt 2 chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với đợt 1 nên các giải pháp cũng có thể linh động hơn. Ví dụ, đến thời điểm thi đợt 2, nếu địa phương nào đó chưa đẩy lùi được dịch bệnh hoàn toàn thì có thể chuyển toàn bộ thí sinh sang một địa điểm khác an toàn để tổ chức thi. Việc đi lại, ăn ở của thí sinh sẽ do địa phương lo liệu.

Về công tác in, sao đề thi cho các sở giáo dục và đào tạo có ít thí sinh đăng ký dự thi Bộ GD&ĐT sẽ hỗ trợ các địa phương đồng thời, có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các sở giáo dục và đào tạo về việc tổ chức kỳ thi.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong kỳ thi đợt 1, năm 2021, các địa phương trên cả nước đã tổ chức cho 981.773 thí sinh dự thi. Báo cáo từ các địa phương, tính đến ngày 13/7, có hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành phố chưa dự thi đợt 1, có nguyện vọng tham dự đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.

Đây là các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và các thí sinh ở địa bàn cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tỉnh An Giang có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất, tiếp đến lần lượt là tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh..../.

Hoàng Thanh