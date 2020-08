Khi nào các tỉnh công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020?

Liên quan đến công tác chấm thi tốt nghiệp THPT, ông Lê Quốc Tiến- Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, từ ngày 11/8, các cán bộ được giao nhiệm vụ đã tiến hành công tác chấm thi. Theo đó, sẽ cố gắng hoàn thành và công bố điểm cho thí sinh ngày 27/8. Trong quá trình chấm thi, Sở GD&ĐT Hải Phòng sẽ tập trung để đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc.

“Trong quá trình làm phách và chấm, các cán bộ được cách ly hoàn toàn. Đặc biệt trong quá trình chấm thi, đại diện PA03 của thành phố sẽ giám sát toàn bộ quy trình chấm thi.

Trước khi công bố kết quả sẽ chấm hai vòng lượt đi và vòng chấm phúc khảo. Trường hợp có thay đổi bất thường, sẽ rà soát sang vòng chấm thứ ba để có đối chứng vòng chấm đi và chấm về nhằm đối sánh kết quả”, ông Lê Quốc Tiến cho hay.

Việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo theo lịch Bộ GD&ĐT đã đề ra, nhưng cũng phải đảm bảo hai tiêu chí là an toàn phòng chống dịch và nghiêm túc, công tâm để đảm bảo chất lượng kỳ thi.

Ảnh minh họa

Còn bà Bùi Thị Kim Tuyến- Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, công tác chấm thi được triển khai ngay từ ngày 11/8. Khu vực chấm thi bảo đảm an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày.

“Nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau; bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt”, bà Tuyến cho hay.

Trong khi đó, giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai Huỳnh Lệ Giang cho hay ngay trong tối 10/8, các điểm thi trong tỉnh bàn giao tất cả các thùng đựng bài thi của thí sinh về địa điểm tập kết chấm thi.

Tại khu vực tập kết chấm thi, các thùng sắt chứa bài thi của thí sinh tiếp tục được bảo vệ nghiêm ngặt, có camera ghi hình 24/24 giờ. Các lực lượng gồm cán bộ khảo thí, lực lượng an ninh của công an tỉnh sẽ bảo vệ giám sát cho tới khi kết thúc chấm thi.

Ông Nguyễn Văn Phê – Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết: Chiều ngày 9/8, Hội đồng thi cấp tỉnh tổ chức nhận và vận chuyển bài thi từ các điểm thi về nơi bảo quản bằng xe chuyên dụng, có lực lượng công an, thanh tra bảo vệ, giám sát.

"Chiều ngày 10/8, chúng tôi tổ chức thu bài thi và hồ sơ thi từ các điểm thi. Công tác làm phách bài thi tự luận được tiến hành từ ngày 12/8 theo phương thức làm phách 2 vòng độc lập", ông Phê chia sẻ.

Phục vụ công tác chấm thi tốt nghiệp THPT, Sở GD&ĐT Hưng Yên huy động 226 cán bộ, giáo viên tham gia vào khâu chấm thi. Công việc này bắt đầu từ 8 giờ ngày 13/8, dự kiến kết thúc vào ngày 20/8.

Tại khu vực chấm thi, an ninh sẽ được siết chặt, có sự phối hợp với ngành Y tế trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chấm thi.

Dự kiến ngày 27/8, Hưng Yên có thể công bố kết quả cho thí sinh theo đúng kế hoạch của Bộ GD&ĐT; ngày 29/8 có thể xét công nhận tốt nghiệp THPT, để đến ngày 31/8 - 1/9, hiệu trưởng các trường THPT có thể in và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các thí sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp chặt chẽ cới các địa phương để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho thí sinh.

Theo lịch ngày 27/8, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi; ngày 30/8 các sở GD&ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thực hiện đánh giá phổ điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây cũng là giải pháp để đảm bảo cho kỳ thi nghiêm túc, công bằng giữa chất lượng đánh giá ở qúa trình học và kết quả điểm thi.

“Nếu có sự chênh lệch theo hướng chất lượng bài thi giảm so với chất lượng học thì đánh giá bệnh thành tích ở các địa phương. Trong thời gian vừa qua, học sinh học trong điều kiện dịch mà chất lượng không tương đồng với kết quả thi thì có sự kiểm điểm, đánh giá, nhắc nhở các địa phương”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết.

Hoàng Thanh