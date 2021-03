Kết quả kiểm nghiệm vụ 9 học sinh Nghệ An đau bụng sau uống nước ngọt miễn phí trước cổng trường

Ngày 30/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã có báo cáo số 116/BC-ATTP về kết quả kiểm nghiệm mẫu nước ngọt liên quan sự việc ngày 16/3 tại Trường tiểu học Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh).

Trước đó, vào chiều 16/3, một số em học sinh sinh Trường tiểu học Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) kêu đau bụng, buồn nôn. Có 9 em phải vào cấp cứu tại Trạm Y tế của trường. Các em cho biết, ngoài ăn uống bữa trưa thì có dùng đồ uống miễn phí trước cổng trường.

Nhóm phát nước miễn phí trước cổng trường

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã cử cán bộ trực tiếp điều tra, xác minh. Các em sau khi ăn trưa có được phát ở cổng trường chai nước có nhãn hiệu Nước uống chứa chiết xuất cam thật Goodmood.

Chi cục đã làm báo cáo nhanh và lấy mẫu của chai nước có nhãn hiệu Goodmood (NSX: 020321 A14, HSD 021221 22B do Công ty TNHH nước giải khát Suntorry Pepsico Việt Nam, địa chỉ cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM sản xuất), để gửi ra Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm.

Đến ngày 29/3, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã có công văn số 139 và phiếu kết quả kiểm nghiệm số 7563 kết luận: “Kết quả kiểm nghiệm không phát hiện một số yếu tố nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm trong mẫu đã nêu”.

Do vậy, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An nhận định: “Loại trừ yếu tố gây ngộ độc thực phẩm có trong sản phẩm Goodmood và nghĩ nhiều đến hiện tượng rối loạn tiêu hóa do các cháu học sinh sử dụng một lượng nước có ga nhiều để uống trong một lần”.

“Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và TP Vinh tham mưu chính quyền địa phương về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn năm 2021” - trích báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An.

