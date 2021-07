Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Khi đi làm thủ tục dự thi, thí sinh nhớ mang theo Thẻ căn cước công dân và Giấy báo dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021; tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm thủ tục tại điểm thi.

Theo đó, thí sinh sẽ tới điểm thi, vào đúng phòng thi (ghi trong Giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021) để làm thủ tục dự thi; xem kỹ danh sách dự thi về các thông tin cá nhân, nếu phát hiện sai sót thì đề nghị chỉnh sửa, bổ sung.

Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được giáo viên phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và những quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; nghe phổ biến lại lịch thi từng môn; các hiệu lệnh trống (hoặc chuông) sẽ được sử dụng tại điểm thi...

Năm 2021, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Lịch thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7 trên cả nước với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thành phố Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký chiếm khoảng 1/10, với hơn 101.000 thí sinh.

Với đợt thi thứ 2 dành cho các thí sinh không thể tham dự kỳ thi đợt 1 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời gian cụ thể sẽ được công bố sau.

Tạm dừng thi ở TP Châu Đốc



Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho biết các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội do dịch Covid-19 sẽ được bố trí thi ở các điểm thi chính thức vào ngày 7 và 8/7. Riêng TP Châu Đốc, do từ 0 giờ ngày 6/7 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 nên tạm dừng kỳ thi tốt nghiệp THPT. Việc tổ chức thi đợt 2 sẽ thông báo sau.



Kiên Giang đã sàng lọc được 1 thí sinh thuộc diện F1 và 53 thí sinh F2 để bố trí vào kỳ thi thứ 2. Đồng thời có phương án, kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 trước, trong và sau khi thi tốt nghiệp THPT.

Hoàng Thanh