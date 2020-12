Học sinh vùng cao nghỉ học phòng chống rét đậm, rét hại

Ông Phan Văn Giáp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng cho biết: “Trước tình hình rét đậm, rét hại, toàn tỉnh có 57 trường đã cho học sinh nghỉ học trong đó có 28 trường mầm non, 28 trường tiểu học tại huyện Trùng Khánh và 1 trường mầm non của xã Hồng An, huyện Bảo Lạc.

Cùng với đó, Sở cũng yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm và không bắt buộc mặc đồng phục trong những ngày giá rét; có thể điều chỉnh thời gian học cho phù hợp. Đối với những trường cho học sinh nghỉ học thì sẽ chủ động bố trí dạy bù trong thời gian hợp lý nhất để đảm bảo tiến độ chương trình năm học.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Cao Bằng thì đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong mùa đông năm nay và dự báo còn kéo dài. Thời điểm này, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh cần thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để chủ động các biện pháp phòng, chống rét và giữ ấm cho học sinh.

(Ảnh minh họa: Báo Phụ nữ)

Tại Hòa Bình, bà Bùi Thị Kim Tuyến - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Sở GD&ĐT đã có quy định học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học khi thời tiết dưới 10 độ C; dưới 7 độ C cho học sinh THCS nghỉ học để phòng chống rét. Nếu các trường cho học sinh nghỉ học từ 3 ngày trở lên phải báo cáo phòng GD&ĐT bằng văn bản kèm theo kế hoạch dạy bù, nhằm bảo đảm kế hoạch thời gian năm học; không được dạy dồn tiết hoặc rút ngắn chương trình”.

Còn đại diện Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết từ 19/12 các trường mầm non, trường tiểu học, trung học dân tộc bán trú các huyện vùng cao tỉnh Lào Cai đều cho học sinh nghỉ học tránh rét đậm, rét hại, dự kiến thời gian tới thời tiết ấm hơn sẽ cho đi học trở lại.

“Sở GD&ĐT Lào Cai cũng yêu cầu các trường chủ động hướng dẫn biện pháp phòng, chống rét cho học sinh; nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không bắt buộc phải mặc đồng phục vào những ngày quá rét; không tổ chức các hoạt động ngoài trời khi rét đậm, rét hại”, đại diện Sở GD&DDT Lào Cai nói.

Ông Bế Đoàn Trọng – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Lạng Sơn chia sẻ: “Ngày 18/12, có 102 trường với hơn 22.200 học sinh được nghỉ học để phòng chống rét; trong đó có 3 trường tiểu học và 99 trường mầm non. Khối trung học và giáo dục thường xuyên chưa có trường nào cho học sinh nghỉ học”.

Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn đã hướng dẫn các trường phòng chống rét cho học sinh. Sở GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động sửa sang cơ sở vật chất, chuẩn bị nước ấm, chăn ấm; trang bị thêm đồ dùng sinh hoạt và tăng khẩu phần ăn cho học sinh, đủ dinh dưỡng.

Đặc biệt, cần được trang bị cửa chắn gió lùa, lớp học phải đủ ánh sáng, nhất là ở những phòng học tạm, học nhờ. Ngoài ra, các trường phải trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết để chăm sóc học sinh khi có dấu hiệu bị cảm lạnh, sốt, ho.

Miền Bắc rét đậm, khi nào học sinh Hà Nội được nghỉ học? Theo quy định, nếu nhiệt độ dưới 10 độ C các học sinh mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học ở nhà và nhiệt độ xuống dưới 7 độ C thì học sinh Trung học cơ sở trở lên sẽ được nghỉ để đảm bảo sức khỏe.

Hoàng Thanh