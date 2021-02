Học sinh nghỉ học, phụ huynh cấp tốc tìm “trăm phương ngàn kế” vừa trông con vừa đi làm giáp Tết

Chị Hà Phương Nguyệt (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Nhà tôi có hai cháu đều học tiểu học, bình thường sáng chồng tôi đưa lũ trẻ đến trường chiều tôi sẽ về sớm đón con và nấu nướng. Do tình hình dịch bệnh nên nhà trường cho con nghỉ học, tôi vừa mừng vì con ở nhà sẽ an toàn hơn nhưng lo là sẽ không ai trông con vì dù sao hai đứa trẻ mới học tiểu học cũng cần người lớn ở cùng tôi mới yên tâm”.

Chị Nguyệt cho biết những ngày giáp Tết công việc của vợ chồng chị rất bận không thể nghỉ được, ông bà hai bên lại xa quá nên chị đành nghĩ ra cách lắp camera theo dõi trong nhà để đi làm nhưng vẫn có thể biết được các con đang làm gì.

“Tôi ở chung cư nên vị trí hoạt động của các con chỉ trong phòng khách và phòng ngủ, điều này cũng dễ hơn cho việc quan sát. Trước khi đi làm tôi đã nấu đủ đồ ăn sáng, ăn trưa về để sẵn dặn các con ở nhà tự lấy ra ăn. Ở cơ quan, vừa làm vừa nhìn thấy các con tôi cũng yên tâm phần nào”, chị Nguyệt cho hay.

Tại chung cư Hateco (Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vợ chồng anh Hoàng Thái đã tức tốc gửi ba đứa con về nhà bà nội ngay từ chiều qua.

“Làm ngân hàng nên những ngày này chúng tôi bận chóng mặt, việc xin nghỉ ở nhà trông con là không thể, 3 đứa nhà tôi cách nhau ít năm nên vẫn cãi nhau om sòm, thậm chí còn đánh nhau khóc ầm ĩ.

Vì thế, hôm qua, ngay sau khi nghe tin trường cho các con nghỉ học tôi đã gửi cả 3 đứa theo xe của chú nó về Thái Bình nhờ ông bà trông giúp, chỉ có như vậy mới yên tâm đi làm được.

Chiều qua tôi có nghe vợ nói những ngày tới có thể nhà trường tổ chức cho các cháu học trực tuyến nhưng có học tôi cũng cho cháu nghỉ. Tâm lý sát tết học hành cũng không hiệu quả mà nhà tôi cháu lớp 1 thì học trực tuyến thế nào? Hết dịch bệnh rồi học một thể vì cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết”, anh Thái cho hay.

Ảnh minh họa

Còn gia đình chị Thái Hương (trú tại quận Nam Từ Liêm nơi có ca bệnh dương tính với Covid-19) vì con quá bé mới 1 tuổi nên chị không đành lòng gửi con về quê mà nghỉ làm thì cũng không được, chị đành gọi điện về quê nhờ ông bà tìm giúp việc cấp tốc.

“Giúp việc ở trung tâm thì nhiều nhưng tôi không yên tâm, muốn nhờ bà con họ hàng chăm sóc cho con nên cậy nhờ ông bà nội tìm giúp. Từ khi dịch bệnh nhen nhóm quay trở lại tôi đã chủ động cho con nghỉ đi lớp và tìm giúp việc chăm cháu vì cháu nhà tôi hay ốm vặt, sức đề kháng kém nên tôi cũng lo.

Giáp Tết nên tâm lý ai cũng ngại đi giúp việc, cũng may chiều qua có bà họ hàng xa ở quê đồng ý lên chăm giúp nhưng bà yêu cầu mức lương là 4 triệu/15 ngày. Mức lương khá cao nhưng vợ chồng tôi cũng đành tặc lưỡi đồng ý vì cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác”, chị Thái Hương cho hay.

Trước đó, ông Hoàng Hữu Trung - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã nhất trí với đề xuất của Sở về việc cho học sinh trên địa bàn TP tạm dừng đến trường để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19.



Theo đó, toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố bắt đầu tạm dừng đến trường từ 1/2/2021.



Thời gian nghỉ kéo dài tới hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã thông báo trước đó, tức là đến hết ngày 16/2/2021.



UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/1/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi diễn biến của dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn TP.

Hoàng Thanh