Học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường từ ngày mai, phụ huynh cùng giáo viên đồng tình ủng hộ

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 4/5/2021 cho đến khi có thông báo mới của TP.

Học sinh các cấp học (trừ bậc mầm non) tại Hà Nội sẽ duy trì lịch học trực tuyến để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.

Học sinh các cấp học (trừ bậc mầm non) tại Hà Nội sẽ học trực tuyến từ ngày 4/5. (Ảnh minh họa)

Sáng 3/5, học sinh bậc THCS, THPT, giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp đã đến trường học buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4- 1/5.

Theo lịch thông báo trước đó, từ ngày 4/5, học sinh mầm non, tiểu học sẽ đến trường. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp nên sau khi xem xét, xin ý kiến chỉ đạo của TP, Sở GD&ĐT Hà Nội đã quyết định cho học sinh tạm dùng đến trường để đảm bảo an toàn.

Được biết, công tác khai báo y tế bắt buộc vẫn được các nhà trường triển khai đến phụ huynh để nắm tình hình.

Ngay trong chiều tối 3/5, một số trường học đã gửi và nhắc lại mã đăng nhập vào tài khoản học trực tuyến để học sinh nắm được, phục vụ việc học online bắt đầu từ ngày mai (4/5).

Thông báo mới này của Sở Hà Nội nhận được sự ủng hộ của rất nhiều phụ huynh.

“Tôi nghĩ rằng cho các con tạm dừng đến trường thời điểm này là hơp lý vì dịch bệnh đang rất phức tạp, hơn nữa Hà Nội đa số học sinh ăn bán trú, các con ăn uống, ngủ nghỉ cũng nhau nên tiềm ẩn nhìu nguy cơ”, chị Cao Phương Lan, phụ huynh ở quận Cầu Giấy nói.

Đại diện lãnh đạo trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cũng đồng tình với phương án này của Hà Nội.

“Học sinh cũng đã làm quen với việc học trực tuyến nên khi dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, các con tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến cũng là phương án hợp lý để phụ huynh yên tâm”, đại diện trường Lương Thế Vinh nói.

Hoàng Thanh