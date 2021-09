Học sinh lớp 4 bị điện giật chết thương tâm: Đừng bỏ mặc trẻ học online

Sự việc đau lòng một lần nữa cảnh báo các bậc phụ huynh quan tâm đến con, không phó mặc con khi học trực tuyến, mặc con tự kết nối các thiết bị Internet, kết nối nguồn điện khi máy tính, điện thoại hết pin.

Hiện trường vụ việc thương tâm

Chia sẻ về sự việc này, cô Lê Thị Loan - Học viện Quản lý Giáo dục bày tỏ quan điểm rằng: Khi con ở bậc tiểu học học online, bắt buộc phải có bố mẹ đồng hành.

“Việc học online trong thời điểm dịch bệnh là giải pháp tình thế, không thể dừng. Thế nhưng cũng cần bố mẹ đồng hành trong quá trình con học là vì con sẽ còn nhiều bỡ ngỡ liên quan đến kỹ thuật, tương tác với giáo viên, công nghệ và vì lí do an toàn của các con.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, ngoài việc bố mẹ quan sát, hỗ trợ con học thì việc giáo dục kỹ năng sinh tồn cho trẻ cũng phải thực hiện sớm từ bậc mầm non. Các thiết bị điện trong nhà là cần thiết, nhưng nếu trẻ không biết thì chính các vật dụng trong nhà cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn cho trẻ.

Hiện nay, chương trình giáo dục từ bậc mầm non cũng đã có phần giúp trẻ nhận diện nguy cơ không an toàn với ổ điện, phích nước... Ở nhà, bố mẹ cũng cần giúp con nhận diện tình huống thực tế, dạy con những đồ vật nguy hiểm không được sờ vào; nếu thấy bất thường phải tránh xa, báo cho bố mẹ biết.

Với bậc tiểu học, chương trình đạo đức cũng đã có nhắc đến các nguyên tắc an toàn với thiết bị điện, xử lý thế nào từ điện giật. Vấn đề là ở nhà bố mẹ có tạo điều kiện biến những kiến thức từ trên lớp thành những tình huống để con nhận diện an toàn và nguy cơ mất an toàn hay không.

Sau sự việc này, thiết nghĩ, ngoài giáo dục kỹ năng sinh tồn ở nhà trường, phụ huynh cũng cần cùng trẻ ứng dụng với các tình huống thực tế để bài học mang hơi thở cuộc sống và có tính thực tiễn, tránh những trường hợp đáng tiếc”, cô Loan nói.

Sáng nay, khi đang học trực tuyến, một học sinh lớp 4 ở phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị điện giật tử vong. Nạn nhân là cháu Hoàng Hải D., sinh năm 2011, địa chỉ tại ngõ 275 Nguyễn Trãi. Cháu D. hiện là học sinh Trường tiểu học Thái Thịnh (quận Đống Đa).

Theo báo cáo của phường Hạ Đình, cháu D. ở nhà cùng em gái, bố vừa đi ra ngoài có việc riêng. Trong khi học, cháu dùng kéo (không có cán nhựa) chọc vào ổ cắm điện và bị điện giật tử vong.

Theo báo Dân trí, đại diện Ban Giám hiệu Trường tiểu học Thái Thịnh cho hay, thông thường lớp trưởng và cô giáo chủ nhiệm sẽ điểm danh vào đầu giờ học trực tuyến; tuy nhiên trong buổi học sáng nay, do mạng lỗi nên nhiều học sinh không truy cập được, dẫn đến việc điểm danh gặp khó khăn. Đến khoảng 11h trưa, cô giáo chủ nhiêm của cháu D. mới biết đến vụ việc.

Hà Nội: Thương tâm bé trai 10 tuổi tử vong do bị điện giật Bé trai 10 tuổi sống tại phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) tử vong thương tâm do bị điện giật sáng 10/9.

Hoàng Thanh