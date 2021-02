Hà Nội: Nhiều trường đã chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh quay lại

Căn cứ tình hình thực tế, diễn biến dịch bệnh, UBND thành phố Hà Nội sẽ ra quyết định về ngày cho học sinh đến trường sau thời gian tạm nghỉ học ở trường vì dịch bệnh.

Dù chưa chắc chắn nhưng nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thủ đô đã chuẩn bị sẵn sàng việc đón học sinh trở lại trường.

Chia sẻ về điều này, cô giáo Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết hiện nhà trường đã tiến hành huy động giáo viên tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên, phun thuốc muỗi, phun khử khuẩn toàn bộ cơ sở vật chất.

“Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các con kể cả những đồ dùng phục vụ bán trú như giường, chăn, màn…cũng được vệ sinh cẩn thận. Ngoài ra, chúng tôi còn chuẩn bị khẩu khang cho học sinh và giáo viên. Cùng với đó, máy đo thân nhiệt cũng như đồ phòng hộ cho nhân viên y tế cũng được chuẩn bị sẵn sàng làm sao để bảo an toàn ở mức cao nhất nếu các con trở lại trường”, cô Lan cho hay.

Học sinh quay lại trường vẫn phải đảm bảo yếu tố an toàn phòng dịch bệnh.

Còn theo bà Văn Quỳnh Giao - Hiệu trưởng THCS – THPT Lương Thế Vinh, đến thời điểm này, về cơ bản nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh quay lại trường.

Dù học sinh không đi học, nhà trường vẫn tiến hành phun khử khuẩn, các cô lao công cũng lau dọn trường lớp hằng ngày để đảm bảo vệ sinh, phòng học được thông thoáng chứ không phải bây giờ mới làm.

“Nếu thành phố yêu cầu học sinh quay lại trường nhưng thực hiện giãn cách thì đó là điều khó khăn với nhà trường.

Đối với trường ngoài công lập như chúng tôi, thường chỉ có 75% là giáo viên cơ hữu, còn 25% là giáo viên thỉnh giảng đến từ các trường phổ thông khác. Nếu thực hiện giãn cách chia đôi lớp học thì số tiết dạy của giáo viên sẽ tăng gấp đôi. Đây là một bài toán lớn với các trường tư thục”, bà Giao nói.

Nhiều trường khác như Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm), THCS Nhân Chính (Thanh Xuân), Tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm) cũng tiến hành vệ sinh trường lớp, hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường an toàn.

Ở một diễn biến khác, Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết sẽ tổ chức các hoạt động dạy và học tại nhà trường từ ngày 1/3 đối với trẻ em giáo dục mầm non, học sinh giáo dục phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường ĐH, CĐ (sau đây gọi chung là học sinh) tại 12 địa phương trên địa bàn tỉnh (trừ thị xã Đông Triều căn cứ vào diễn biến tình hình sẽ có thông báo sau).



Đối với các cơ sở giáo dục trên thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai các hoạt động quản lý, điều hành; giảng dạy, học tập (trực tuyến, giao bài tập, học qua truyền hình…) theo các hướng dẫn của Sở GD&ĐT.



Đồng thời, kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh đi học trở lại tại trường.



Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện tổng dọn vệ sinh cảnh quan trường lớp để đảm bảo môi trường trường học sạch sẽ; khử khuẩn, lau sạch những vị trí học sinh thường xuyên tiếp xúc: tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn, ghế; phòng học, nhà vệ sinh và các phòng chức năng; thiết bị thí nghiệm, đồ dùng, đồ chơi, phương tiện và học liệu được sử dụng trong dạy và học; yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 28/2.



Sở GD&ĐT Quảng Ninh cũng yêu cầu tất cả giáo viên, học sinh đều phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong thời gian học tập ở trường và từ trường về nhà (khuyến khích sử dụng khẩu trang vải để có thể tái sử dụng nhiều lần, tránh thải loại ra môi trường và tiết kiệm chi phí). Riêng trẻ em mầm non không yêu cầu đeo khẩu trang trong thời gian ở trường.



Căn cứ điều kiện cụ thể từng đơn vị, Hiệu trưởng (trưởng đơn vị) quyết định việc tổ chức các dịch vụ bán trú, hoạt động bán trú tuần, hoạt động nội trú trong cơ sở giáo dục khi đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh.

Hoàng Thanh