Gần 20 địa phương miễn học phí cho học sinh

Ảnh minh họa.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ THPT) công lập năm học 2021 – 2022 áp dụng như năm học 2020 – 2021.

Đồng thời, tỉnh không thu học phí 4 tháng học kỳ I với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập.

Với học sinh các trường tư thục, tỉnh cũng hỗ trợ, miễn học phí 4 tháng học kỳ I bằng mức thu học phí các trường công lập trên cùng địa bàn.

Tỉnh hỗ trợ trẻ em, học sinh hoàn cảnh khó khăn, thuộc đối tượng được miễn học phí, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Đồng thời, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 10 triệu đồng/học sinh.

Tại Quảng Bình, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương giảm 100% học phí học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 cho toàn bộ học sinh với bậc học mầm non và học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đồng ý đề xuất miễn học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho học sinh ở địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, và học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tổng số học sinh tại Quảng Nam được miễn học phí học kỳ I năm học này là hơn 41.300 em. Trong đó, thị xã Điện Bàn hơn 26.650 em, thành phố Hội An hơn 13.900, số lượng học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh gần 800 em. Tổng số tiền học phí được miễn trong học kỳ I năm học này hơn 13 tỷ đồng.

Tại Bình Dương, do dịch Covid-19Covid-19Covid-19 diễn biến phức tạp, địa phương dự kiến tổ chức học online 2 tháng đầu của năm học 2021 - 2022 và miễn học phí học kỳ 1 cho học sinh công lập. Đồng thời, không tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Tại Đồng Tháp, học sinh có thể được miễn giảm học phí cho trường hợp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, địa phương này cũng gửi thư ngỏ kêu gọi ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương thống kê, khoảng 35.000 học sinh, học viên bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, thiếu thiết bị học trực tuyến.

Đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid-19Covid-19Covid-19, tỉnh không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 toàn bộ học sinh, học viên các trường phổ thông và giáo dục thường xuyên. Với nguồn thu học phí được miễn, các cơ sở giáo dục sẽ được ngân sách nhà nước cấp bù theo phân cấp của Luật Ngân sách.

UBND TP Cần Thơ quyết định không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 với trẻ em, học sinh tại các trường mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên.

UBND tỉnh Long An vừa phê duyệt đề xuất miễn học phí học kỳ 1 với 300.000 học sinh, từ bậc mầm non đến phổ thông trên địa bàn. Chủ trương nhằm chia sẻ, hỗ trợ các hộ gia đình, phụ huynh và học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông trong giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19Covid-19.

Tỉnh ủy Vĩnh Long đồng ý việc miễn học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho toàn bộ học sinh các khối ở trường công lập. Đồng thời tỉnh tiếp nhận, cách ly theo quy định đối với cán bộ quản lý, giáo viên đang lưu trú ngoài tỉnh trở về tỉnh công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Tương tự, Tỉnh ủy Sóc Trăng thống nhất chủ trương không thu học phí với cấp mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh Sóc Trăng có 490 trường học, với khoảng 275.000 học sinh. Với việc được miễn thu học phí trong năm học tới với học sinh các cấp học và học viên giáo dục thường xuyên sẽ giảm bớt khó khăn và gánh nặng cho gia đình, tạo điều kiện tiếp bước cho các em đến trường tốt hơn.

Tại Bạc Liêu, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh này đề xuất miễn học phí cho hơn 160.000 học sinh trong học kỳ 1, năm học 2021 - 2022. Tỉnh đang xem xét và xin ý kiến HĐND tỉnh với chủ trương miễn học phí.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất gửi HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ 100% học kỳ I năm học 2021-2022 cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện là hơn 51,1 tỷ đồng từ nguồn thu ngân sách năm 2021.

Ngoài ra, 5 địa phương quyết định miễn một nửa hoặc hoàn toàn học phí cho toàn bộ học sinh. Trong đó, Hà Nội miễn 50% học phí năm học 2021 - 2022 và TP.HCM miễn 100% học phí học kỳ I. Ba địa phương khác gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng miễn 100% học phí.

Theo tienphong.vn