Điều chuyển cô giáo để bé 21 tháng bị cắn tím người

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Hiển cho biết sau khi nắm bắt thông tin sự việc bé 21 tháng tuổi đi học bị cắn tím người, đơn vị đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ báo cáo về vụ việc này. Trường Mầm non xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã quyết định điều chuyển cô Nguyễn Thị Hải (SN 1970) làm công việc nấu ăn, không đứng lớp từ hôm nay (17/9).

Hình ảnh cháu P. bị cắn hàng chục vết.

Được biết, sáng ngày 10/9, cô Nguyễn Thị Hải – giáo viên trường Mầm non xã An Vinh có đưa một học sinh khác đi vệ sinh thì bé B.H.P bị bạn cùng lớp cắn, để lại nhiều vết thương trên người. Thời điểm này không có giáo viên nào trong lớp. Qua kiểm tra, trên cơ thể bé có 12 vết cắn ở chân, lưng, vai.

Đến 9h30’ cùng ngày, bé P. được gia đình đón về thì phát hiện sự việc với nhiều nghi vấn cô giáo cắn cháu. Tuy nhiên, trong bản tường trình cô Hải khẳng định không cắn và đánh học sinh. Cô Hải là giáo viên lớp 25-36 tháng tuổi, có kinh nghiệm lâu năm ở trường.

Trước đó, Infonet đã đưa tin phản ánh của chị N.P.N (trú tại xã An Vinh) rằng con chị là B.H.P (21 tháng tuổi) đi học tại trường Mầm non xã An Vinh. Ngày 10/9 là ngày thứ hai con chị đến trường nhưng khi đón con từ trường về chị bàng hoàng phát hiện trên người con có hơn chục vết tấy đỏ.

“Sáng hôm ấy cháu đi học vẫn bình thường nhưng đến buổi trưa tôi đến đón cháu về thì phát hiện người cháu chi chít các vết tấy đỏ. Khi hỏi ra thì nhà trường trả lời cô giáo phụ trách lớp đó phải đưa một bé khác ra ngoài đi vệ sinh nên không bao quát được lớp học để xảy ra việc học sinh khác cắn con tôi.

Ngay khi cho con đi học tôi cũng xác định là con khóc quấy là chuyện bình thường, kể cả có bị bạn cào cấu 1-2 cái cũng phải chấp nhận vì điều này khó tránh tại trường mầm non. Nhưng buổi học thứ 2 mà có đến hơn chục vết cắn chi chít khắp người thì tôi không chấp nhận. Tôi đề nghị phải làm rõ chuyện này”, chị N. bức xúc.

Thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ cho biết có sự việc trên xảy ra là do lớp học thiếu cô giáo, chỉ có 1 cô nên không sát sao với học sinh được. Ngay khi xảy ra sự việc, đại diện nhà trường cùng cô giáo đã đến nhà bé P. xin lỗi gia đình khi để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Hoàng Thanh