Điểm chuẩn Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát 2020

Hiện tại, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã công bố mức điểm sàn xét tuyển của tất cả các khối ngành.

Trong hôm nay (5/10) Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân sẽ công bố điểm chuẩn 2020 vào các khối ngành.

Học viện Cảnh sát Nhân dân: Chỉ tiêu năm nay tuyển sinh 1.310 chỉ tiêu, trong đó, nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát lấy 1.165 chỉ tiêu cho nam giới và 130 chỉ tiêu cho nữ.

Ngoài ra, có 15 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an.

Sau đây là điểm sàn Học viện Cảnh sát Nhân dân 2020:

Điểm sàn Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát 2020

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2020:

Học viện An ninh Nhân dân: Năm nay chỉ tiêu tuyển sinh là 630 đối với ngành Công an, 200 đối với hệ gửi đào tạo tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng và đào tạo đại học hệ dân sự. Năm ngoái, Học viện An ninh Nhân dân công bố điểm trúng tuyển cao nhất là 26.72 điểm.

Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân 2020:

Điểm xét tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện ANND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của BCA.

Công thức tính như sau:

ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó: ĐXT: điểm xét tuyển M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào Học viện ANND L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12.

Phạm vi tuyển sinh của Học viện An ninh Nhân dân: Các ngành Nghiệp vụ an ninh, gửi đào tạo đại học ngành Y: phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra, gồm các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái , Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) và một số tỉnh phía Nam gồm các tỉnh sau: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Ngành An toàn thông tin: tuyển sinh trong toàn quốc, có chỉ tiêu xét riêng cho phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) và phía Nam (từ Quảng Trị trở vào)...

Trước đó, Học viện An ninh nhân dân công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ chính quy tuyển mới.

Cụ thể, tổ hợp A01, C03, D01 của nhóm ngành nghiệp vụ an ninh và tổ hợp A00, A01 của ngành An toàn thông tin: 17,75 điểm; tổ hợp B00 của ngành Y khoa (gửi đào tạo đại học ngành Y): 22,00 điểm; mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5,0 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên...

Điểm chuẩn 17 trường quân đội năm 2020 Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm chuẩn của 17 trường đại học, học viện trực thuộc năm 2020.

Hoàng Thanh