Điểm chuẩn của trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn năm nay thế nào?

PGS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, đề thi năm nay có phần nhẹ nhàng hơn năm 2019, phổ điểm có thể cao hơn năm ngoái nên có thể điểm chuẩn cũng sẽ tăng nhẹ. Điểm đầu vào các trường đại học, đặc biệt là các trường top trên, điểm sàn, điểm chuẩn có thể nhích lên từ 0,5-1 điểm. Mức tăng này tương đối đồng đều giữa các trường và các ngành.

Điểm chuẩn vào ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn 2020 thế nào?

“Riêng với ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, lượng hồ sơ thí sinh đăng ký cơ bản không có nhiều khác biệt so với năm 2019. Thí sinh quan tâm đến các trường top trên, top giữa có thể tham khảo điểm chuẩn của trường từ năm ngoái.

Thời điểm này các thí sinh nên tham khảo điểm năm trước, nếu năm 2019 ngành nào lấy khoảng 20 điểm, thì năm nay có thể giao động từ 20-21 điểm", PGS.TS Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Theo phân tích của Theo PGS.TS Hoàng Anh Tuấn thì năm nay do dịch Covid-19, hầu hết các trường bổ sung nhiều hình thức xét tuyển thẳng nên đều dùng hết số chỉ tiêu, không còn dư ra để bổ sung chỉ tiêu cho hình thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT như mọi năm.

Năm ngoái có khoảng 10.000 thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển ĐH trong nước xong thì ra nước ngoài học. Năm nay do dịch bệnh, phần lớn thí sinh chọn học ở trong nước. Ngoài ra, năm nay có 71% thí sinh đăng ký xét tuyển bằng thi tốt nghiệp THPT, cao hơn hẳn năm ngoái. Do đó, năm nay thí sinh nào chọn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ phải chịu nhiều cạnh tranh hơn.

Theo PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn có tổng số ngguyện vọng đăng ký vào trường tương đối ổn định so với những năm trước, nguyện vọng vào từng ngành cũng không có sự xê dịch nhiều. Do đó, dự đoán, điểm chuẩn có thể không khác nhiều so với năm 2019, thí sinh hoàn toàn có thể dựa vào điểm trúng tuyển năm trước để điều chỉnh nguyên vọng.

“Một số ngành của trường có mức điểm trúng tuyển rất cao như Đông phương học, nhưng năm nay có thể điểm sẽ không cao ngất ngưởng như năm trước. Do ngành Hàn Quốc học đã tách ra thành ngành độc lập. Đây là ngành sẽ rất hấp dẫn và điểm rất cao trong năm nay. Tuy nhiên, chắc chắn thí sinh trúng tuyển vào ngành Đông phương học vẫn sẽ có mức điểm rất cao so với mặt bằng chung của trường cũng như khối ngành xã hội toàn quốc", PGS.TS Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Dưới đây là điểm chuẩn ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 2019 để thí sinh có thể tham khảo:

Điểm chuẩn ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

Hoàng Thanh