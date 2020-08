Địa phương miền núi phía Bắc sẵn sàng các tình huống tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Chuẩn bị phao bơi, xuồng máy, máy xúc

Tại tỉnh Lai Châu, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng về con người máy móc, thiết bị để có phương án xử lý kịp thời đối với các tuyến đường hay xảy ra sạt lở đất hoạc sụt lún đảm bảo cho giao thông được thông suốt trong các ngày diễn ra kỳ thi.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng cán bộ tham gia các khâu của kỳ thi, có phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho thí sinh và lực lượng cán bộ tham gia làm thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh, cán bộ coi thi ở những vùng có sông suối, vùng biên giới, di chuyển, đi lại đến địa điểm thi trong trường hợp thời tiết không thuận lợi hoặc có thiên tai bất thường xảy ra.

Đối với những điểm thi có sông, suối đã lên phương án kỹ lưỡng, chuẩn bị phao bơi, xuồng máy… để di chuyển bằng đường thủy.

Ngoài ra, tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai các Chương trình "Sinh viên tình nguyện", "Tiếp sức mùa thi". Theo đó, các đơn vị Đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ các địa phương tham gia thực hiện một số công việc như hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Mặt khác, phối hợp với lực lượng Công an, quân đội đảm bảo trật tự, an toàn cho Kỳ thi. Tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông, bố trí đội hình tình nguyện viên, tăng cường tại các khu vực cao điểm về tình hình giao thông hoặc các điểm sạt lở, lũ lụt, khẩn trương trợ giúp, ứng phó kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông trước và trong các ngày thi.

Cùng với đó, hỗ trợ bố trí nơi ăn, ở, hướng dẫn việc đi lại cho thí sinh và người thân của thí sinh ở xa về dự thi. Phối hợp xử lý kịp thời khi xảy ra tai nạn hoặc các tình huống bất thường về thiên tai bão lũ có thể xảy ra trước, trong và sau kỳ thi.

Không để thí sinh nào bỏ thi

Về phía ngành Giáo dục, bà Lê Thị Thủy – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết, Sở đã chỉ đạo các trường THPT rà soát số lượng học sinh trong địa bàn có bán kính có nguy cơ xảy ra tình trạng sạt lở đất.

Trên cơ sở đó, có phương án tổ chức nuôi, giữ học sinh trước, trong và sau kỳ thi nhằm đảm bảo an toàn cho các em.

Ngoài ra, bố trí cán bộ, giáo viên nhân viên chưa phải điều động tham gia làm thi, chủ động về phương tiện để đưa, đón học sinh bán trú, nội trú đến địa điểm thi đúng thời gian và an toàn cho thí sinh.

Các trường phối hợp với các ban, ngành, Đoàn Thanh niên, huyện/thành đội tại địa phương có phương án đưa đón học sinh đến các điểm thi đảm bảo an toàn, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ thi vì khó khăn về kinh tế hoặc phương tiện đi lại.

Ông Vũ Văn Dương – Giám đốc sở GD&ĐT Cao Bằng cho biết, toàn tỉnh có hơn 4.600 thí sinh dự thi ở 20 điểm thi.

Kỳ thi năm nay diễn ra vào đầu tháng 8 nên mưa lũ, sạt lở đất có thể xảy ra. Theo đó, tỉnh đã có phương án để ứng phó với với tình huống bất thường do thiên tai gây ra.

"Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, chúng tôi đã tính đến phương án "tăng bo" để vận chuyển để vận chuyển đề thi, bài thi, cán bộ coi thi và thí sinh. Tất nhiên phương án cũng sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối" – ông Dương trao đổi.

Hiện tại, tỉnh đã chuẩn bị tốt phương châm "4 tại chỗ" để chủ động ứng phó với những bất thường của thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi.

"Để ứng phó với tình hình huống bất thường có thể xảy ra, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo 18 điểm thi trên địa bàn tỉnh phải chuẩn bị điểm thi dự phòng đảm bảo đủ các điều kiện như điểm thi chính thức, để sẵn sàng và chủ động di chuyển địa điểm thi khi cần thiết" - bà Lê Thị Thủy nói.

