Nhận định đề Toán: Không làm khó thí sinh, phân loại tốt, phổ điểm 7-8, điểm 10 ít

Tại điểm thi trường THPT Nguyến Tất Thành đa phần thí sinh cho rằng đề thi toán năm nay ở mức vừa phải, không quá khó cũng không quá dễ, câu hỏi khó nhất có lẽ nằm ở phần hình học.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay tại điểm trường Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Việt Hùng

Em Nguyễn Văn Trường An chia sẻ: “Đề thi Toán năm nay, phần đồ thị hàm số khá dễ tuy nhiên câu hỏi về hình học lại khá “hóc”đòi hỏi phải suy nghĩ, vận dụng mới có thể giải quyết được.

Nhìn chung, các câu hỏi rải đều ở các mảng kiến thức trong lớp 12 nhưng so với đề thi minh họa thì đề thi thật khó hơn một chút”.



Cùng chung nhận định, thí sinh Trần Hà An Nhiên cho biết ngoài câu hỏi về hình học thì các câu hỏi khác thì sinh này làm khá tự tin.



“Phần đại số thì em cũng làm khá tốt, có câu hỏi về hình thù hơi khó một chút. Em làm được khoảng hơn 80% và em chắc chắn mình có thể 8 điểm nhưng em vẫn kỳ vọng được 9 điểm ở những câu không quá chắc chắn thì mình sẽ may mắn”.



Theo ghi nhận nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với vẻ mặt vui tươi, phấn khởi. Phần lớn các thí sinh khi được hỏi đều cho biết, với đề thi môn Toán, thí sinh có thể làm tương đối ổn vì đề thi ra sát với chương trình học, có tính phân loại cao ở những câu hỏi cuối nhất là câu hỏi liên quan đến phần hình học.

Nhận định về Đề Toán, Tổ Toán – Hệ thống giáo dục HOCMAI cho hay:



Kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 có hơn 1 triệu thí sinh tham gia thi, trong đó có khoảng hơn 80% thí sinh dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT và vừa xét tuyển đại học. Đây cũng là lứa thí sinh có 3 năm liền phải học tập/ôn luyện trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài.



Về nội dung kiến thức: Đề thi bám sát cấu trúc và dạng thức của Đề thi tham khảo (31/3/2022) và cấu trúc Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố bao gồm 50 câu hỏi, thời gian làm bài 90 phút. Trong đó, 90% câu hỏi (45 câu) thuộc chương trình của lớp 12 và 10% số câu hỏi (5 câu) thuộc chương trình lớp 11. Các câu hỏi vận dụng cao đều thuộc chương trình lớp 12 ở các chuyên đề quen thuộc.



Về độ khó của đề thi



So với Đề thi tham khảo năm 2022 và đề thi năm 2021, đề thi chính thức môn Toán năm 2022 có tính phân loại tốt hơn, 38 câu đầu ở mức độ Nhận biết/thông hiểu hoàn toàn không làm khó thí sinh. Các câu còn lại ở mức độ Vận dụng/Vận dụng cao và mang tính phân loại thí sinh và đều thuộc kiến thức lớp 12 ở các chủ đề Số phức, hàm số, mũ – logarit, hình Oxyz và tích phân.



Ngoài ra, đề thi cũng có sự thay đổi về tỉ lệ câu hỏi giữa các chuyên đề của học kì I và học kì II lớp 12 so với đề thi năm 2021 theo hướng tăng các câu hỏi của Học kì 2. Điều này hoàn toàn hợp lí trong điều kiện bối cảnh học sinh được quay trở lại học trực tiếp tại trường sau thời gian học trực tuyến kéo dài và gián đoạn.

Tóm lại, đề thi bám sát đúng yêu cầu của việc xét công nhận tốt nghiệp và tình hình học tập của học sinh trong bối cảnh đại dịch Covid kéo dài vừa có độ phân hóa tốt cho việc xét tuyển Đại học. Với đề thi này, đỉnh của phổ điểm sẽ dao động ở mức 7-8 điểm, số lương điểm 10 sẽ không nhiều.

