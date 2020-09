Sáng nay thí sinh thi môn Văn tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 diễn ra trong hai ngày 3 và 4/9 với tất cả 27 tỉnh, thành phố có thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chưa thể dự thi đợt 1. Theo thống kê, hiện vẫn còn 26.014 thí sinh chưa được dự thi tốt nghiệp THPT 2020.

Trong đó, Đà Nẵng có số lượng đông nhất với 10.807 thí sinh; Quảng Nam có 9.103 thí sinh; Đắk Lắk có 5.396 thí sinh. TP. Hải Phòng và các tỉnh Sơn La, Nam Định, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi địa phương còn có 1 thí sinh chưa được dự thi.

Đợt 2 vẫn có 5 bài thi, gồm: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong đó, mỗi thí sinh chỉ dự thi 4 bài: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ và chọn một trong hai bài thi khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2

Theo báo cáo nhanh từ Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 26.075 (đạt tỷ lệ 98,45% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 26.485 thí sinh). Số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 410 (1,55%).

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, đề thi đợt 2 sẽ có độ khó tương đương với đề thi đợt 1. Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, ưu tiên quyền lợi của thí sinh. Bộ cũng đã chỉ đạo các trường ĐH, CĐ dành phần trăm chỉ tiêu cho học sinh ở các địa phương này.

Việc tổ chức thi, Bộ GD&ĐT yêu cầu các hội đồng thi phải đảm bảo 2 nguyên tắc: An toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh học sinh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế thi.

Theo Bộ GD&ĐT, việc tổ chức chấm thi đợt 2 được Bộ GD&ĐT yêu cầu các hội đồng hoàn thành chậm nhất vào ngày 14/9 và ngày 16/9 công bố kết quả thi.

Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh hoàn thành chậm nhất vào ngày 25/9. Công tác nhận đơn và tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có), xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo, được thực hiện từ ngày 16/9 đến chậm nhất ngày 30/9.

[Cập nhật] Đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2:

Đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2

Gợi ý đáp án đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 Sáng nay, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 dự thi mô Ngữ Văn trong thời gian làm bài 120 phút.

Hoàng Thanh