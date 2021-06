Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 tại Nghệ An không bị rò rỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định, không có chuyện rò rỉ đề thi Ngữ văn. Sở cũng báo cáo với Công an tỉnh để làm rõ sự việc và xử lý theo pháp luật, tránh gây dư luận xấu, làm nhiễu thông tin.

Trong 2 ngày 3 và 4/2021, hơn 36.400 thí sinh tại 70 hội đồng thi với 71 điểm thi tại tỉnh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông.

Đây cũng là năm thứ hai Nghệ An tổ chức kỳ thi trong điều kiện có dịch COVID-19. Do đó, kỳ thi phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ, vừa tổ chức kỳ thi an toàn, làm tốt công tác tuyển sinh, vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Không có việc rò rỉ đề thi môn Ngữ văn

Trong môn thi Ngữ văn sáng 3/6, sau 30 phút kể từ thời gian bóc đề, đề thi Ngữ văn giả được lan truyền phía ngoài một số hội đồng thi tại địa bàn thành phố Vinh và trên các trang mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Trao đổi về vấn đề này, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết: Ngay khi kết thúc môn thi Ngữ văn sáng 3/6, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đối chiếu hai đề thi (đề thi chính thức và đề thi giả được lan truyền trên mạng) thì thấy hai đề hoàn toàn khác nhau.

Như vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định, không có chuyện rò rỉ đề thi Ngữ văn. Tuy nhiên, Sở cũng báo cáo với Công an tỉnh để làm rõ sự việc và xử lý theo pháp luật, tránh gây dư luận xấu, làm nhiễu loạn thông tin.

Theo ông Thành, việc ra đề, in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi tại các hội đồng thi được tỉnh Nghệ An thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19 thuộc Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo một cách chặt chẽ, bài bản nên không có chuyện để lộ đè thi như nhiều lời đồn đoán vô căn cứ.

Thí sinh trao đổi bài thi sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Đề thi Ngữ văn đề cao tình cảm gia đình

Môn Ngữ văn là một trong hai môn thi lấy điểm số 2 để xét tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông nên có tính chất đặc biệt quan trọng. Trải qua 120 phút làm bài, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng các thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá phấn chấn.

Đề thi năm nay theo đúng cấu trúc đề thi minh họa với ba câu trong đó, câu 1 là câu đọc hiểu, câu 2 nghị luận xã hội và câu 3 là nghị luận văn học.

Ở phần đọc hiểu với trích đoạn “Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi,” thí sinh trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của đề thi. Bên cạnh đó, thí sinh trình bày thông điệp của mình về nội dung câu văn “Cây che nắng cháy gió mưa, che chở chim non đến khi đủ lông đủ cánh.”

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên (huyện Nam Đàn), nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay khá hay.

Em Lê Thùy Dung (Trường Trung học cơ sở Kim Liên) cho biết: Đề thi năm nay vừa sức, các câu nghị luận xã hội và nghị luận văn học khá quen thuộc. Vì vậy, dù ngữ liệu không trúng tử nên chúng em vẫn làm bài tốt và không lúng túng. Các câu hỏi về chủ đề gia đình chạm được đến cảm xúc của em và các bạn nên chúng em làm bài khá tốt.

Cùng ý kiến, thí sinh Nguyễn Trung Quân (Trường Trung học cơ sở Nam Giang) cho rằng bài nghị luận xã hội đề cập đến tính tự lập của giới trẻ là một bài học hay, ý nghĩa về tình cảm gia đình: Một ngày nào đó bố mẹ sẽ già, chúng ta sẽ lớn, ai cũng phải trưởng thành để có thể nuôi mình và sau này còn phụng dưỡng bố mẹ.

Cô giáo Phan Thị Vân Hường, giáo viên Trường Trung học cơ sở Hồng Thành (huyện Yên Thành), nhận xét: Đề thi Ngữ văn năm nay gần gũi, vừa sức học sinh. Lần đầu tiên đề thi được xây dựng dựa trên một chủ đề thống nhất, vừa hướng học sinh đến lối sống nhân văn, vừa giúp học sinh có tư duy mạch lạc, xuyên suốt quá trình làm bài.

Mặt khác, đề thi có tính phân loại học sinh ở tất cả các câu hỏi, chú trọng đến kỹ năng và kiến thức của học sinh, sẽ khiến học sinh hào hứng khi làm bài.

