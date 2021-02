30 tỉnh thành đã cho học sinh các cấp hoặc một số trường nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

Thanh Hóa vừa thông báo cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ học từ 2/2 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 1/2, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã phát đi thông báo số 276/SGDĐT-CTTT thông báo về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sở GD&ĐT đã gửi các Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, tư vấn du học về việc nghỉ học từ 2/2 để phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, cho các bậc mầm non, tiểu học, THCS&THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác trong, ngoài công lập được nghỉ học cho đến khi có thông báo trở lại.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu trong thời gian nghỉ học các đơn vị, trường học chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại trường, giúp học sinh tự học...; duy trì thông tin từ các trường, đơn vị với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như báo cáo kịp thời với đơn vị quản lý giáo dục.

Thanh Hóa là tỉnh thành tiếp theo cho học sinh nghỉ học phòng dịch Covid-19 từ ngày mai 2/2

Trước đó, 29 tỉnh thành đã có những động thái cho cho học sinh các cấp hoặc 1 số trường nghỉ để phòng chống dịch Covid-19:

1. Hà Nội: Toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố bắt đầu nghỉ từ ngày 31/1/2021. Thời gian nghỉ kéo dài tới hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã thông báo trước đó, tức là đến hết ngày 16/2/2021.

Trong thời gian các trường cho học sinh tạm nghỉ học ở trường, tiếp tục duy trì, tổ chức có chất lượng các hoạt động dạy và học trong nhà trường bằng hình thức học qua Internet; đảm bảo việc dạy học theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và Kế hoạch giáo dục của nhà trường.

2. TP.HCM: học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố dừng đến trường từ ngày 2/2; thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên Internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Tất cả các giáo viên và học sinh dù không đến trường nhưng vẫn dạy và học qua mạng từ ngày 2/2 đến hết ngày 5/2; nghỉ Tết từ ngày 6/2. Theo kế hoạch năm học 2020-2021, học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ Tết 11 ngày, từ 6/2 đến hết ngày 16/2.

3. Thái Nguyên: học sinh Thái Nguyên nghỉ học từ ngày 1/2/2021 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (hết ngày 16/2/2021) để phòng, chống dịch Covid-19.

4. Tuyên Quang: học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1/2/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

5. Vĩnh Phúc: học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1/2/2021 để phòng, chống dịch COVID-19.

6. Bình Phước: học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở giáo dục khác trên toàn tỉnh được nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian nghỉ học bắt đầu từ ngày 1/2 đến khi có thông báo đi học trở lại.

7. Bình Dương: học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1/2 đến hết ngày 16/2.

8. Hưng Yên: học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1/2 đến khi có thông báo đi học trở lại.

9. Sơn La: Sau khi có thông tin một số học sinh có tiếp xúc gần với 2 trường hợp F1 (đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2) tại phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, 7 trường học bậc mầm non và tiểu học đã cho phép học sinh nghỉ học từ ngày 29/1.

Sở GD&ĐT Sơn La đã đề xuất với UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/2 sau khi tỉnh này ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

10. Nam Định: quyết định tạm thời cho giáo viên, học sinh hai trường THPT Nghĩa Hưng C (huyện Nghĩa Hưng) và THPT Nguyễn Trường Thúy (huyện Xuân Trường) tạm thời nghỉ học từ ngày 30/1.

Được biết 2 trường này vừa có chuyến trải nghiệm thực tế tại Côn Sơn, Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương.

11. Bắc Kạn: Học sinh Bắc Kạn nghỉ từ từ ngày 30/1 đến hết ngày 16/2/2021.

12. Thái Bình: học sinh trên địa bàn nghỉ học kể từ ngày 1/2 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

13. Quảng Ninh: Học sinh, sinh viên từ cấp mầm non đến Đại học trong toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 28/1 đến hết tuần. Hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người. Các địa phương dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống dịch.

14. Hải Dương: Toàn bộ các trường học trên địa bàn TP Chí Linh đã nghỉ học từ sáng 28/1. Với các trường còn lại trên địa bàn sẽ thực hiện nghiêm công tác khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh và từ ngày 29/1, học sinh toàn tỉnh sẽ tạm thời nghỉ học.

15. Yên Bái: Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có tiếp xúc với các trường hợp F1 nghỉ học từ ngày 28/1/20201 và thực hiện cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe theo quy định cho đến khi có thông báo mới.

16. Hải Phòng: Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng sống nghỉ học từ ngày 29/1/2021 đến khi cho chỉ đạo tiếp theo để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

17. Bắc Giang: Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang quyết định cho toàn bộ học sinh trường THPT Cẩm Lý (huyện Lục Nam) nghỉ học từ ngày 28/1 đến khi có thông báo đi học trở lại.

18. Phú Thọ: Chiều 29/1, lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết đoàn 666 giáo viên, học sinh và một số phụ huynh trường THPT Hiền Đa ở huyện Cẩm Khê vừa phải cách ly tại nơi cư trú sau khi về từ vùng có dịch.

Ngày 24/1, đoàn trên đi trải nghiệm tại Hải Dương, Quảng Ninh, hai địa phương có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng vừa được phát hiện gần đây. Sau khi rà soát, sở báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Ban chỉ đạo cho cách ly tại gia đình từ ngày 29/1.

19. Gia Lai: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh, học viên nghỉ từ chiều 30/1 đến khi có thông báo mới và nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm diễn ra trong thời điểm này.

20. Bắc Ninh: Cho phép trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo và học sinh tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống,... tiếp tục nghỉ học từ ngày 1/2/2021. Thời gian nghỉ kéo dài tới hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tức hết ngày 16/2/2021.

21. Hoà Bình: ngành giáo dục và đào tạo cho học sinh nghỉ học từ ngày 1/2/2021.

22. Bà Rịa - Vũng Tàu: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 1/2/2021, sớm 4 ngày so với lịch trước đó của Sở GD-ĐT.

23. Thái Nguyên: các trường mầm non, nhóm trẻ mầm non; học sinh tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; sinh viên, học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống; cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nghỉ học từ ngày 1/2/2021 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (hết ngày 16/2/2021).

24. Hà Nam: Trường THPT chuyên Biên Hòa và Trường THPT Lê Hoàn cho học sinh nghỉ học và tổ chức hình thức học online từ ngày 1/2. Tùy vào tình hình dịch sẽ cho học sinh trên địa bàn nghỉ học kịp thời.

25. Cao Bằng: Học sinh trên địa bàn cũng dừng đến trường từ ngày 1/2. Sở GD&ĐT đã yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng y tế địa phương để phun khử khuẩn trường lớp, vệ sinh khử khuẩn trang thiết bị đồ dùng phục vụ dạy học; duy trì ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học theo các hình thức phù hợp nếu dịch diễn biến phức tạp, kéo dài.

26. Lai Châu: Tất cả học sinh của tỉnh Lai Châu đang theo học ở các bậc học sẽ được nghỉ từ ngày 1/2 cho đến khi có thông báo.

27. Hà Giang: Học sinh mầm non, phổ thông, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1.2.2021 đến khi có thông báo tiếp theo.

28. Long An: học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, học viên thuộc hệ giáo dục thường xuyên, học viên các trường nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Long An tạm nghỉ ở trường từ ngày 2/2 đến hết ngày 21/2 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

29. Đồng Tháp: Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt đầu nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu từ ngày thứ Ba, 2/2/2021.

Trần Nghị