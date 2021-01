Cô giáo tiểu học Long An được phong tặng Nhà giáo Nhân dân năm 2020

Trong số 18 người được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2020, chỉ có 1 cô giáo tiểu học đang công tác tại Long An, còn lại là các thầy cô giảng dạy tại các trường đại học.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” cho 18 thầy cô vì có công lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trong đó, cô giáo Huỳnh Thị Phương Thảo (SN 1971), giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm, huyện Châu Thành, tỉnh Long An vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân đợt này.

Cô Phương Thảo được phân công dạy tại Trường Tiểu học Việt Lâm cho từ năm 1992 đến nay. Hàng năm, cô đều đăng ký giáo viên dạy giỏi và đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh.

Đặc biệt, năm 1997, cô đạt danh hiệu Viên phấn vàng. Niềm vui và tự hào nhất đối với cô là năm 2010 được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Năm học 2019-2020, cô được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chân dung NGND Huỳnh Thị Phương Thảo (ảnh: báo Long An)

Danh sách 18 Nhà giáo Nhân dân vừa được phong tặng năm 2020 gồm:

Bà Huỳnh Thị Phương Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

GS.TS Lê Hoài Bắc, Giảng viên cao cấp, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

GS.TS Nguyễn Thị Cành, nguyên Giảng viên cao cấp, Khoa Tài chính-Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế-Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM.

PGS.TS Trương Đình Chiến, Giảng viên cao cấp, Khoa Marketing, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính.

PGS.TS Nguyễn Văn Dần, Trưởng khoa Kinh tế, Học viện Tài chính.

PGS.TS Trần Hữu Dàng, Giảng viên cao cấp, Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế.

GS.TSKH, Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự.

GS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Lạc Hồng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự.

PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ - Kỹ thuật Cần Thơ.

GS.TS Nguyễn Viết Lâm, Giảng viên cao cấp, Khoa Marketing, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

GS.TS Đào Văn Long, Giảng viên cao cấp Bộ môn Nội, Trường ĐH Y Hà Nội.

PGS.TS Phan Trọng Ngọ, Giảng viên cao cấp Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

GS,TS Võ Quang Minh, Trưởng Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường ĐH Cần Thơ.

PGS.TS Trần Doãn Sơn, Giảng viên cao cấp, Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM.

GS.TS Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại.

GS.TS Võ Thanh Thu, Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

GS.TSKH Đặng Hùng Thắng, Trưởng Bộ môn Xác suất-Thống kê, Khoa Toán-Cơ -Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tiêu chuẩn phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân



Theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015, danh hiệu NGND được xét tặng cho các đối tượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đã được phong tặng danh hiệu NGƯT và đạt 5 tiêu chuẩn cụ thể sau:



Tiêu chuẩn 1: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.



Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc nhất có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.



Tiêu chuẩn 3: Đã được 01 lần tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, bộ hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên (riêng đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có 02 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên).



Tiêu chuẩn 4: Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể với từng đối tượng như sau:



Đối với giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề và cung cấp, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng: Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.



Đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân: Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; chủ biên 02 giáo trình hoặc chủ biên 01 giáo trình và tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo, hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.



Đối với Cán bộ quản lý giáo dục: Chủ trì 02 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền. Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm này và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng.



Tiêu chuẩn 5: Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

Hải Đăng (t/h)