Đà Nẵng: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu không đảm bảo an toàn trường học

Thủ trưởng các đơn vị, trường học ở TP Đà Nẵng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và các cấp quản lý nếu không đảm bảo các điều kiện an toàn.

Trao đổi với Infonet ngày 30/5, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian kết thúc năm học 2019 - 2020 kéo dài đến ngày 15/7/2020. Vì thế, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP bị tác động rất nhiều bởi thời tiết nắng nóng.

Trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) rà soát, xử lý các cây phượng vĩ trong sân trường bị nghiêng, mục gốc... để đảm bảo an toàn cho học sinh. (Ảnh do cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường cung cấp)

“Bên cạnh đó, thời gian qua một số cơ sở giáo dục trên địa bàn để người ngoài vào làm việc, tiếp xúc với học sinh mà không có sự chỉ đạo, giới thiệu, đồng ý của các cấp quản lý. Do vậy, Sở GD-ĐT TP vừa có ý kiến yêu cầu các Phòng GD-ĐT quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở tăng cường các biện pháp đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên!”, bà Lê Thị Bích Thuận cho hay.

Theo đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học không cho người ngoài vào làm việc khi chưa có chỉ đạo, giới thiệu của các cấp quản lý; không để học sinh, học viên tiếp xúc với người ngoài tại cơ sở giáo dục khi chưa có sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc yêu cầu về đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng cho biết đã yêu cầu các đơn vị, trường học khẩn trương rà soát, sửa chữa, bổ sung hệ thống quạt tại lớp học, phòng họp, khu vực ăn, nghỉ bán trú…; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; tiếp tục thực hiện quy định về việc mở cổng trường cho học sinh không bán trú được vào trường trong thời gian học sinh bán trú nghỉ trưa.

“Sở cũng khuyến cáo các đơn vị, trường học hạn chế tổ chức các hoạt động tập thể ngoài trời khi không đảm bảo các điều kiện về sức khỏe cho học sinh (như mái che, cây bóng mát…). Thực hiện nghiêm túc vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai “tháng Hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại căng-tin trường học; tuân thủ nghiêm chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế đối với bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục”, bà Lê Thị Bích Thuận cho biết.

Trước đó, ngày 29/5, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có Công văn gửi các Phòng GD-ĐT quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở yêu cầu tăng cường chăm sóc cây xanh theo định kỳ để đảm bảo cân tán, hạn chế nguy cơ gãy nhánh, mất an toàn.

Thủ trưởng các đơn vị, trường học cũng được yêu cầu thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn trường học, phòng tránh tai nạn thương tích cho HS, học viên. Nội dung công văn cũng nhấn mạnh quan điểm của Sở GD-ĐT Đà Nẵng: Thủ trưởng các đơn vị, trường học chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD-ĐT và các cấp quản lý về việc không đảm bảo các điều kiện an toàn trường học theo quy định!

Hải Châu