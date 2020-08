Cục trưởng quản lý chất lượng giáo dục nói về độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Theo PGS.TS Mai Văn Trinh, đề thi cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay hay bất cứ kỳ thi nào cũng vậy, đều phải xây dựng được đề thi đáp ứng yêu cầu, mục đích của kỳ thi đó.

“Với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, để làm được điều này, về giải pháp khoa học, chúng ta có một cấu trúc đề thi thể hiện qua ma trận đề; nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Xuất phát từ ngân hàng câu hỏi phong phú, được xây dựng theo đúng chuẩn hóa, thì từ cấu trúc đề thi như vậy, sử dụng các câu hỏi trong ngân hàng, chúng ta sẽ xây dựng nên đề thi đáp ứng mục đích kỳ thi”, ông Mai Văn Trinh nói.

Ông Trinh cho biết thêm, với cấu trúc đề thi ổn định, ngân hàng câu hỏi đã có sẵn, bằng các giải pháp kỹ thuật, chúng ta sẽ xây dựng được một đề thi có độ khó, có độ tương đồng ở mức độ chấp nhận được, để tạo quyền lợi và sự bình đẳng cho các thí sinh thi đợt sau.

Ở một diễn biến khác, theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 có 1 thí sinh là đối tượng sinh sống trong khu vực cách ly y tế nên sẽ được đưa đón bằng xe chuyên dụng để dự thi tốt nghiệp.

Cụ thể, theo thống kê, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020, tỉnh Hà Nam có hơn 8.600 thí sinh tham dự thi, trong đó có 1 thí sinh là em Đ.Q.T đang sinh sống tại tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, TP Phủ Lý (khu vực này đang bị cách ly y tế phòng dịch).

Để đảm bảo an toàn cho các thí sinh, được sự thống nhất Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Hà Nam và sự đồng ý tham dự kỳ thi từ phía thí sinh, Sở GD&ĐT đã có văn bản đề nghị ngành công an, y tế hỗ trợ cho thí sinh Đ.Q.T tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Ngành công an và y tế trên địa bàn sẽ phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ xe chuyên dụng và cử cán bộ y tế đưa đón thí sinh dự thi trong hai ngày 9-10/8; hướng dẫn, hỗ trợ các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch cần thiết cho cán bộ coi thi và thí sinh; có phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đưa đón thí sinh dự thi theo lịch trình đã xây dựng.

Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo, trường THPT C Phủ Lý, nơi thí sinh này dự thi sẽ chuẩn bị 1 phòng thi dành riêng cho thí sinh, đồng thời sẽ có phương án cụ thể trong việc phân công cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và bố trí nhân lực phục vụ thi, đảm bảo sự công bằng, khách quan và an toàn cho thí sinh này và cả hội đồng thi.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.