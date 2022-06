Clip trẻ mầm non học kỹ năng xử lý khi gặp tai nạn điện giật khiến dân mạng 'thả tim' rần rần

Chỉ qua ít phút ngắn ngủi, cô giáo mầm non đã trang bị cho các bé kỹ năng xử lý an toàn khi có người không may bị điện giật.