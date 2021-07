Chính thức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào các ngày 6 và 7/8

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký ban hành công văn về việc tổ chức thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành.

Theo công văn này, sau cuộc họp trực tuyến ngày 14/7 với các Sở GD&ĐT có thí sinh dự thi đợt 2, Bộ GD&ĐT đã nhận được công văn của Chủ tịch UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đề nghị tổ chức đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Trên cơ sở thống nhất đề nghị của các địa phương, Bộ GD&ĐT tổ chức đợt 2 của kỳ thi vào các ngày 6-7/8 cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 7, 8/7.

Ảnh minh họa.

Để đợt 2 của Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sở GD-ĐT phối hợp với các sở, ban ngành liên quan của địa phương, nhất là Sở Y tế, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đợt 2 của Kỳ thi bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Gửi văn bản báo cáo tóm tắt phương án tổ chức thi của địa phương về Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) trước 17h00 ngày 20/7/2021 để phục vụ công tác tổ chức thi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất, cần báo cáo ngay về Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) để kịp thời xem xét, giải quyết.

Trước đó, Infonet đã đưa tin Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết cả nước có 39 tỉnh, thành phố có thí sinh dự thi tốt nghiệp đợt 2.

Về hình thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 thì mỗi sở giáo dục và đào tạo thành lập một hội đồng thi để tổ chức kỳ thi cho các thí sinh đăng ký dự thi tại địa bàn.

Số lượng thí sinh thi đợt 2 chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với đợt 1 nên các giải pháp cũng có thể linh động hơn. Ví dụ, đến thời điểm thi đợt 2, nếu địa phương nào đó chưa đẩy lùi được dịch bệnh hoàn toàn thì có thể chuyển toàn bộ thí sinh sang một địa điểm khác an toàn để tổ chức thi. Việc đi lại, ăn ở của thí sinh sẽ do địa phương lo liệu.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong kỳ thi đợt 1, năm 2021, các địa phương trên cả nước đã tổ chức cho 981.773 thí sinh dự thi. Báo cáo từ các địa phương, tính đến ngày 13/7, có hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành phố chưa dự thi đợt 1, có nguyện vọng tham dự đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.

Đây là các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và các thí sinh ở địa bàn cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tỉnh An Giang có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất, tiếp đến lần lượt là tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh....

Hoàng Thanh