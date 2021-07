Câu hỏi Tiếng Anh tưởng dễ, ai ngờ cả giáo viên nổi tiếng cũng làm sai

Mới đây, trong group dành cho giới học sinh chuyên học tiếng Anh, một học trò đã chỉ ra lỗi sai trong bài tập chữa ngữ pháp của 1 giáo viên.

Cụ thể ở một câu hỏi yêu cầu tìm từ dùng sai: "These youngsters are often involved in pretty crime such as shoplifting and casual theft". Đi kèm là 4 đáp án tương ứng A (youngsters), B (pretty), C (such as) và D (casual).

Nữ giáo viên này đã chỉ ra lỗi sai là youngsters do danh từ youngster (người thanh niên) không có dạng số nhiều "s".

Tuy nhiên khi sửa bài, cô giáo này lại gây hoang mang khi chọn từ thay thế: Kids = Childs. Bởi danh từ child (trẻ em) cũng không có dạng số nhiều. Cách dùng đúng phải là: Kids = Children.

Được biết, nữ giáo viên sở hữu hơn 500k lượt theo dõi trên trang cá nhân nên buổi livestream tiếng Anh nào của cô giáo cũng có hàng chục nghìn người theo dõi.

Nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra. Một bên cho rằng sai sót này thật khó chấp nhận vì đây là quy tắc cơ bản, ai cũng nắm được. Giáo viên cũng có ảnh hưởng nhiều đến học sinh nên việc sai từ sẽ để lại ít nhiều hậu quả.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc nhầm lẫn trong tiếng Anh là hoàn toàn bình thường. Có lẽ do giáo viên phải dạy nhiều nên đã nhầm kiến thức đôi chút.

Theo phapluatbandoc.giadinh.net.vn