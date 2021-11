Cargill bàn giao thêm 3 điểm trường mới nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Các điểm trường này nằm ở các địa phương thuộc miền núi khó khăn gồm: Điện Biên, Đăk Nông và Thừa Thiên Huế, hàng năm phục vụ cho hơn 800 em học sinh.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 3 điểm trường này là 5,4 tỷ đồng. Đây là môi trường học tập hiện đại và an toàn, trang bị thư viện với đa dạng đầu sách, khu vui chơi vận động liên hoàn, và nhà vệ sinh riêng biệt cho bé trai và bé gái.

Trường mầm non Núa Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa được hoàn thiện.

Trường mầm non Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là một trong ba điểm trường vừa được Cargill hoàn thành trong dịp này, sẽ là nơi học tập và sinh hoạt cho hơn 200 trẻ mầm non, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số như Mông, Thái, Khơ Mú, Lào,... Công trình gồm 6 phòng học mới, tạo điều kiện tổ chức giảng dạy cho các em theo giáo trình chuẩn quốc gia và đảm bảo môi trường học tập và sinh hoạt hằng ngày an toàn, thân thiện.

Đây là công trình trường học thứ 103 được Cargill Việt Nam tài trợ xây dựng thông qua Quỹ Cargill Cares với cam kết được đưa ra từ năm 1996 là hoàn thành xây dựng 100 trường học cho Việt Nam vào năm 2020.

Hai công trình còn lại sẵn sàng đón học sinh là Trường Mầm non Hoa Phong Lan (điểm trường thứ 101) tại Thôn Pi ây 1, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế; và Trường Mầm non Hoa Mai (điểm trường thứ 102) tại thôn Thuận Lợi, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

Trường mầm non Hoa Phong Lan tại Thôn Pi ây 1, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Bá Luân, Trưởng đại diện tập đoàn Cargill tại Việt Nam, chia sẻ: “Chương trình tạo những tác động tích cực và đa chiều đối với học sinh và giáo viên. Chúng tôi nhận thấy rất rõ ràng điều này thông qua hơn 100 công trình trường học chúng tôi đã xây dựng, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục cho người dân địa phương, mang lại nhiều cơ hội học tập và kỹ năng theo suốt cuộc đời cho trẻ nhỏ để làm hành trang sau này các em trở về lập nghiệp tại quê hương, góp phần gây dựng tương lai phồn vinh cho cộng đồng sở tại.

Trường Mầm non Hoa Mai tại thôn Thuận Lợi, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

Ngoài 3 công trình nói trên, Cargill dự kiến sẽ hoàn thành thêm hai công trình trường học nữa vào cuối năm nay để đảm bảo theo đúng tiến độ của cam kết mới. Doanh nghiệp chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi này tiếp tục đặt ra một mục tiêu mới là tới năm 2030 sẽ xây dựng được thêm 50 ngôi trường nữa tại Việt Nam.

Cargill Việt Nam mới đây đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trao tặng bằng khen do có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo tại Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Đây là sự ghi nhận cho chương trình xây dựng trường học của Quỹ Cargill Cares tại Việt Nam, với việc hoàn tất và bàn giao công trình trường học thứ 100 vào cuối năm 2020.

Tuân Nguyễn