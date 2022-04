Các tiêu chuẩn xét tuyển Học viện Cảnh sát Nhân nhân mới nhất 2022

Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa công bố kế hoạch tuyển sinh hệ chính quy năm học 2022 - 2023 với nhiều điểm mới.

Năm nay, Học viện Cảnh sát nhân nhân sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, C03, D01) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học công an nhân dân chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2).

Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, C03, D01) kết hợp với kết quả học THPT, áp dụng theo tổ hợp tương tự phương thức 3.

Trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệpTHPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và tình hình thực tế, Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ thông báo việc xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại Học viện Cảnh sát nhân nhân. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 500 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Nam: 451; Nữ: 49); theo từng phương thức tuyển sinh, địa bàn và giới tính.

Về điều kiện dự tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân, thí sinh ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và Hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của X01.

Đối với chiến sĩ nghĩa vụ Công an phải có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong những năm học trung học phổ thông hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ). Đối với Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, học sinh Trường Văn hóa (Bộ Công an) từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,5 điểm trở lên; công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Về chiều cao, chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại thời điểm tuyển chọn.

Học sinh Trường Văn hóa (Bộ Công an) và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ.

Ngoài ra, chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30. Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

Ảnh minh họa

Những năm trước đây, thí sinh cận thị được Bộ Công an đồng ý xem xét điều kiện thị lực để dự tuyển vào các trường công an nhân dân, yêu cầu các em cam kết chữa trị, đảm bảo tiêu chuẩn thị lực theo quy định trước khi nhập học.

Với những thí sinh băn khoăn về việc bị sâu răng có được xét tuyển vào khối ngành công an, Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, chuyên viên chính, Cục Đào tạo - Bộ Công an cho biết, các vấn đề răng miệng đánh giá đạt loại 1, loại 2, không ảnh hưởng đến chức năng nhai vẫn được đăng ký xét tuyển trường công an. Còn về kết quả cụ thể, học sinh cần chờ đến khi sơ tuyển. Bác sĩ sẽ căn cứ vào thể trạng tại thời điểm đó để kết luận đủ điều kiện không.

Được biết, thí sinh đăng ký sơ tuyển tại công an cấp huyện. Vượt qua vòng sơ tuyển, các em mới được đăng ký xét tuyển vào các trường công an.

Có được cùng lúc nộp hồ sơ xét tuyển vào trường Công an và Quân đội?



Theo quy định của Bộ Công an, thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào một trường Công an nhân dân (CAND), theo một tổ hợp môn thi xét tuyển vào một ngành đào tạo.



Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển vào các trường CAND không đăng ký sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng (hệ quân sự). Thí sinh không được đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh.



Trường hợp người dự tuyển cố tình vi phạm sẽ không được xét tuyển hoặc bị hủy quyền xét tuyển vào các trường CAND.

Hoàng Thanh