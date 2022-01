Các bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 về chủ đề khủng hoảng khí hậu

Dưới đây là một số bài mẫu gợi mở ý tưởng trước chủ đề viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 về khủng hoảng khí hậu để các em học sinh tham khảo trước khi quyết định thực hiện bài viết của mình.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU được tổ chức từ năm 1971. Hằng năm, UPU lựa chọn các vấn đề thiết thực, các chương trình hành động của Liên Hợp quốc để đưa ra chủ đề viết thư.

Mục đích cao nhất của cuộc thi là giúp các em thanh thiếu niên từ 10 - 15 tuổi trên toàn thế giới hiểu biết hơn về ngành bưu chính, nâng cao nhận thức về vai trò của ngành bưu chính đối với xã hội, trau dồi khả năng viết và cảm thụ văn học thông qua việc viết thư tay và thể hiện quan điểm, mong muốn của mình về những vấn đề đang được xã hội và quốc tế quan tâm.

Năm 2022, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022 có chủ đề: “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” (tiếng Anh: “Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis”).

Khủng hoảng khí hậu đang gây ra những vấn đề tiêu cực khắp toàn cầu. Trong ảnh là cảnh tượng lũ lụt tại miền Trung Việt Nam (ảnh: CAND)

Cách viết thư UPU đạt giải cao

Khi tham gia cuộc thi viết thư UPU, các em học sinh cần lưu ý tìm hiểu kỹ về cuộc thi, về chủ đề đưa ra để có một bài viết đúng và sâu sắc. Các em nên tìm đọc các bài mẫu viết thư UPU hay để gợi mở thêm ý tưởng cho bản thân, hoặc xem thêm các bài viết đã đạt giải cao trong các kỳ thi trước để học hỏi về cách hành văn.

Những thông tin cơ bản các em cần nắm được để có một bài thi đúng:

Bài viết dài không quá 800 từ là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi.

Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám khảo chấm bản tiếng Việt.

Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy. Bài đánh máy vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ.

Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại.

Trong nội dung bài dự thi, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình.

Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết.

Bài dự thi không đưa lên báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội khi Ban Tổ chức chưa công bố giải thưởng.

Các bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 về chủ đề khủng hoảng khí hậu

1. Ý tưởng viết thư gửi Thủ tướng Chính phủ

"…,ngày… tháng… năm 2022

Kính gửi bác... Thủ tướng Chính phủ!

Cháu là Nguyễn Văn A..., học sinh trường THCS trên địa bàn thành phố.... Hôm nay cháu xin viết đôi dòng gửi bác về vấn đề khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng tới cuộc sống của tất cả chúng ta.

Hiện nay và cả từ trước đây, vấn đề khủng hoảng khí hậu toàn cầu vẫn luôn là vấn đề nóng hổi và nhức nhối bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống của người dân. Và nó hiện đang trở nên căng thẳng hơn, khi thiên tai, bệnh tật diễn ra ngày càng nhiều và khó ứng phó hơn.

Chính vì vậy, cháu nghĩ rằng chúng ta cần phải hành động quyết liệt hơn nữa, không chỉ ở quy mô lớn với các công ty, tổ chức chính phủ mà còn phải từ từng cá nhân, không phân biệt độ tuổi. Bởi chỉ khi mỗi người đều có ý thức gìn giữ môi trường sống thì sức mạnh tập thể bảo vệ hành tinh xanh mới có thể phát huy tối đa được.

Cuối cùng, cháu xin cảm ơn bác vì đã đọc hết bức thư này. Cháu mong rằng sẽ sớm được cùng bác đồng hành trong cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu này!

Công dân nhỏ của nước...

Nguyễn Văn A"

2. Ý tưởng viết thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp quốc

"…,ngày… tháng… năm 2022

Kính gửi bác... Tổng thư ký Liên Hợp quốc!

Cháu tên là Nguyễn Văn A...

Thưa bác, với trách nhiệm là một học sinh cũng như một công dân toàn cầu cháu luôn mong muốn góp sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước phát triển cũng như giữ cho môi trường luôn xanh sạch đẹp. Tuy nhiên những năm gần đây cháu vẫn luôn theo dõi các thông tin về khí hậu và môi trường thì cháu nhận thấy rằng trái đất của chúng ta đang đứng trước những nguy hiểm khó lường trước tình trạng biến đổi khí hậu.

Đặc biệt nước Việt Nam của cháu là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến du lịch, thương mại, năng lượng… và nhiều hoạt động kinh tế trực tiếp hay gián tiếp của đất nước cũng như đời sống người dân. Trẻ em chúng cháu cũng phải tiếp xúc nhiều với ô nhiễm không khí và lũ lụt, ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân.

Theo cháu, để làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu trên trái đất thì mỗi người dân hãy nâng cao ý thước trách nhiệm của mình bằng cách hạn chế sử dụng phương tiện đi lại cá nhân, hạn chế sử dụng hóa chất tổng hợp, ngưng sử dụng các loại túi ni lông trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật, tham gia trồng cây, bảo vệ rừng...

Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát tình trạng gia tăng dân số, nạn chặt phá rừng, hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng... Như vậy từng bước chúng ta sẽ có thể chung tay đẩy lùi tình trạng biến đổi khí hậu và bảo vệ ngôi nhà xanh của chúng ta.

Thư đến đây đã dài, cháu xin được dừng bút. Cháu cảm ơn bác đã đọc thư và mong bác sẽ đón nhận những tâm tư và nguyện vọng của cháu để tới đây chúng ta sẽ có nhiều bước tiến mới trong công cuộc bảo vệ môi trường để trái đất mãi xanh tươi.

Cháu mong chờ những động thái mạnh mẽ từ bác.

Cháu Nguyễn Văn A".

Bức thư UPU hay nhất thế giới trong 50 năm lịch sử cuộc thi Cuộc thi viết thư UPU đã có lịch sử 50 năm, thu hút sự tham gia của thanh thiếu niên trên toàn cầu, trong đó có hàng triệu học sinh Việt Nam.

Ngọc Khánh (tổng hợp)