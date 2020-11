Bộ GD&ĐT sẽ xử lý sai phạm của cá nhân, tập thể liên quan vụ bằng giả ĐH Đông Đô

Liên quan đến trách nhiệm của Bộ GD&ĐT trong vụ bằng giả ĐH Đông Đô, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết: “Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ GD&ĐT chưa nhận được kết luận của cơ quan điều tra.

Hiện tại, Bộ GD&ĐT đang yêu cầu các đơn vị đào tạo phối hợp với công an để cùng rà soát lại thông tin về đầu vào và đầu ra của các học viên sau đại học làm căn cứ xử lý.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để xác minh thông tin và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền về những trường hợp đã sử dụng bằng giả của Đại học Đông Đô.

Quan điểm của Bộ GD&ĐT là sẽ xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân liên quan nếu có sai sót, vi phạm”.

Trụ sở Bộ GD&ĐT

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường ĐH Đông Đô, đề nghị VKSND Tối cao truy tố các bị can nguyên cán bộ của trường.

Kết luận điều tra cũng cho hay, dù Trường ĐH Đông Đô chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2 nhưng từ năm 2015, Bộ đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và cho đăng tải đề án tuyển sinh của Trường ĐH Đông Đô lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, trong đó có cả chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Cụ thể, Trường ĐH Đông Đô có công văn gửi Vụ Kế hoạch Tài chính báo cáo thống kê năm học 2014-2015 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015, trong đó không đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT lại có thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của Trường ĐH Đông Đô, trong đó có 500 chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Năm 2016 và 2017, Trường ĐH Đông Đô tiếp tục có công văn gửi bộ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó đăng ký 150 chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy mỗi năm. Bộ GD&ĐT đã có thông báo gửi Trường ĐH Đông Đô về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, 2017.

Bên cạnh đó, Vụ Giáo dục Đại học cũng cho đăng đề án tuyển sinh năm 2017 của Trường ĐH Đông Đô lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ, trong đó có 150 chỉ tiêu hệ văn bằng 2.

Năm 2018, Trường ĐH Đông Đô tiếp tục gửi đề án tuyển sinh đến Vụ Giáo dục ĐH và được đăng tải lên Cổng thông tin tuyển sinh của bộ, nội dung đề án có 400 chỉ tiêu hệ văn bằng 2.

Hoàng Thanh