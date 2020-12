Bí quyết giúp nữ sinh xinh xắn trường Công an tốt nghiệp loại xuất sắc

'Hãy thật chăm chỉ, tìm tòi, khám phá kiến thức chắc chắn các sinh viên cũng sẽ giành được thành tích học tập tốt như mình, thậm chí là hơn mình' - Đó là lời khuyên của nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc Học viện An ninh Nhân dân.

Nữ sinh Hà Diệu Linh (SN 1998) tại Bắc Kạn là thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp xuất sắc đầu ra của Học viện An ninh Nhân dân.

Ngay từ nhỏ Diệu Linh đã nuôi dưỡng giấc mơ đứng trong hàng ngũ Công an Nhân dân.

Diệu Linh được đánh giá rất cao vì thành tích dài cả trang giấy trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Học viện An ninh Nhân dân.

Nói về cơ duyên khi là con gái lại chọn Học viện An ninh Nhân dân, Diệu Linh cho biết: “Hồi bé mình rất thích xem phim cảnh sát hình sự phá án, từ đó hình ảnh về màu áo xanh đã trở thành hình tượng đẹp nhất trong lòng mình.

Mình muốn đứng trong hàng ngũ Công an Nhân dân để đóng góp sức mình cho đất nước... do đó mình đã chọn thi vào Học viện An ninh Nhân dân.

Gia đình mình không có ai theo ngành công an hết mà có truyền thống nghề giáo từ ông mình cho đến bố, các bác và các anh chị em mình, chỉ có mình là “ngoại đạo”.

Diệu Linh cũng được ngưỡng mộ bởi ngoại hình xinh xắn, đáng yêu.

Học viện An ninh Nhân dân được đánh giá có môi trường đào tạo nghiêm khắc. Tuy nhiên, trong suốt quá trình học tập Diệu Linh vẫn giành được nhiều thành tích đáng nể như: Giấy khen của Cục trưởng cục Đào tạo về cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập – rèn luyện tốt giai đoạn 2017 – 2019; Giấy khen của Hội Phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND năm 2017”; Giấy khen của Giám đốc học viện ANND về cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “ Vì An ninh Tổ Quốc” giai đoạn 2015 -2020; Chứng nhận học viên giỏi tiêu biểu tốt nghiệp năm 2020 của Bộ Công an…

Diệu Linh giành nhiều thành tích tốt trong quá trình học tập.

“Những thành tích mà mọi người nhìn thấy chỉ là phần nổi còn trong quá trình học mình cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi lẽ, bên cạnh học tập chúng mình phải rèn luyện sức khoẻ của bản thân thường xuyên và thực hiện nghiêm túc điều lệnh của người Công an Nhân dân. Đặc thù là phái nữ nên sức bền, sức khoẻ không thể so sánh với các bạn nam, vì vậy mình đã phải cố gắng rất nhiều”, Diệu Linh chia sẻ.

Diệu Linh muốn đưa ra lời khuyên cho những học sinh đang có ý định thi vào Học viện An ninh Nhân dân là bên cạnh học tập thì các em hãy chú ý luyện tập sức khoẻ để khi vào môi trường Học viện không bị đuối, có thể thích nghi nhanh, nhất là trong chương trình rèn luyện đầu khoá và những môn học yêu cầu sức khoẻ cao: bơi, chạy, võ thuật, bắn súng,...

“Ngoài ra, hãy thật chăm chỉ, tìm tòi, khám phá kiến thức, chắc chắn các sinh viên khóa sau cũng sẽ giành được thành tích học tập tốt như mình, thậm chí là hơn mình.

Học tại Học viện An ninh Nhân dân mỗi sinh viên chúng mình đều phải theo dõi rất sát tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, sau đó mới vận dụng vào kiến thức nghiệp vụ. Ngoài ra, chúng mình cũng luôn phải bổ sung kiến thức về tin học, ngoại ngữ và một số kỹ năng khác”, Diệu Linh chia sẻ.

Nam sinh trường Công an đạt giải Nhất cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế Mình là Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1999, đến từ Hải Dương, hiện đang là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Hoàng Thanh