Băng tuyết xuất hiện, hàng nghìn học sinh nghỉ học tránh rét

Trước tình hình này, nhiều địa phương ở vùng núi phía Bắc đã chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Theo ông Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở GD-ĐT Lai Châu thì trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt Sở đã yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục và các trường học chủ động kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp, bảo đảm cho việc dạy và học.

Cán bộ y tế các nhà trường tăng cường thuốc và thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho học sinh. Nếu tổ chức lịch học phải hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời, bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại.

Theo ghi nhận, sáng 11/1 có gần 150 trường học trên địa bàn tại 8 huyện, thành phố là Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường… bố trí cho học sinh nghỉ học do rét đậm, rét hại; trong đó, có gần 60 trường mầm non, 40 trường tiểu học, hơn 30 trường THCS và một trường THPT…

Học trò sưởi ấm bên bến lửa những ngày giá rét

Theo Sở GD&ĐT Lạng Sơn nhiệt độ xuống thấp 4-5 độ C có nơi xuất hiện băng tuyết nên đa số các trường mầm non, tiểu học, THCS ở các huyện, thành phố đều đã cho học sinh nghỉ vì thời tiết rét đậm, rét hại.

Theo thống kê tổng cộng trên toàn tỉnh Lạng Sơn có 418 trường với 133.693 học sinh phải nghỉ do tác động bất lợi của thời tiết.

“Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên Lạng Sơn cho hầu hết học sinh nghỉ học và các nhà trường sẽ phải có kế hoạch dạy bù”, bà Hà Thị Khánh Vân – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn nói.

Băng tuyết tại Lạng Sơn

Trao đổi với Infonet, ông Trần Văn Trọng - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Sơn La cho biết: “Theo thống kê, sáng nay có 401/527 trường trên địa bàn cho học sinh nghỉ tránh rét.

Tỉnh Sơn La quy định, nếu dưới 10 độ C, học sinh mầm non và tiểu học nghỉ. Dưới 7 độ C, học sinh THCS và THPT sẽ nghỉ học. Chúng tôi cũng yêu cầu các trường đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh nếu đến trường trong những ngày giá rét với tinh thần sức khỏe học sinh là quan trọng nhất", ông Trọng cho biết.

Tại Hà Nội, sáng nay 11/1 chưa có trường nào cho học sinh nghỉ học vì giá rét. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thì hiện cơ sở vật chất của các trường trên địa bàn đều khá tốt, phòng học được thiết kế ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè nên có thể đảm bảo được việc dạy và học diễn ra bình thường trong điều kiện thời tiết hiện nay

“Chúng tôi cũng yêu cầu phòng giáo dục và đào và các đơn vị trực thuộc yêu cầu triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm sức khỏe và phòng, chống rét cho học sinh.

Đối với các trường mầm non cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu.

Với các trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm đảm bảo đủ thức ăn và thực phẩm sạch, thức ăn nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ trưa ấm áp…Các trường không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục hoặc tập trung hoạt động ngoài trời nếu quá rét”, ông Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết.

Theo ông Vũ Văn Trà, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng thông tin khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, các trường sẽ chủ động cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ mà không cần đợi thông báo chung của sở.

"Đây đã là quy định chung của Bộ GD&ĐT, phụ huynh, nhà trường chủ động theo dõi dự báo thời tiết lúc 6h15 trên VTV để quyết định. Nếu các trường đều chờ lệnh của sở thì sẽ không kịp thời", ông Trà nói.

Hoàng Thanh