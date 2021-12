Bắc Giang hỗ trợ 160.000 đồng/tháng cho trẻ mầm non ngoài công lập

Nghị quyết quy định hỗ trợ tiền cho trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, mức hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục cấp huyện.

Cụ thể, Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp; giáo viên mầm non ngoài công lập; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Nghị quyết, để được hỗ trợ trên, các trường phải đáp ứng các điều kiện: Hỗ trợ tiền bồi thường, GPMB xây dựng trường mầm non ngoài công lập khi được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất xây dựng trường kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Ảnh minh họa

Hỗ trợ tiền xây dựng phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trường mầm non ngoài công lập đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học và được phép đưa vào sử dụng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Hỗ trợ đồ dùng, thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ của cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định; có tối thiểu là 10 trẻ/nhóm đối với nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi, 13 trẻ/nhóm đối với nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi, 16 trẻ/nhóm đối với nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi (đối với nhóm trẻ ghép nhiều độ tuổi tính theo độ tuổi có số lượng trẻ nhiều nhất trong nhóm).

Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ tiền cho trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, mức hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục cấp huyện khi đáp ứng điều kiện: Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định; có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ tiền cho giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, mỗi giáo viên được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục câp huyện khi đáp ứng điều kiện: Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định; có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và có từ 30% trẻ em con công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

Hoàng Thanh